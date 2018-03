Vaticaan plant cursus exorcisme: "Steeds meer mensen bezeten" TK

30 maart 2018

23u18

Bron: The Guardian 125 Het Vaticaan gaat komende maand een trainingscursus organiseren rond exorcismes, oftewel duiveluitdrijvingen. Volgens de Kerk is dat nodig omdat er steeds meer meldingen binnenlopen van mensen die bezeten zijn door demonen en vragen om een gespecialiseerde priester.

Volgens de International Association of Exorcists, een organisatie van zo'n 200 priesters die gesteund wordt door het Vaticaan, is het aantal bezetenen zo hard gestegen dat we van een 'pastorale noodsituatie' kunnen spreken. Vorig jaar rapporteerde de christelijke denktank Theos dat exorcismes een groeiende industrie waren, en een Siciliaanse woordvoerder beweert nu dat het aantal mensen die beweren dat ze bezeten zijn het laatste jaar verdrievoudigd is. Dat komt neer op 500.000 meldingen per jaar.

Om het probleem aan te pakken, gaat het Vaticaan nu van 16 tot 21 april een trainingscursus houden in Rome, die zich zal focussen op het uitdrijven van duivelse krachten door de kracht van het gebed. "Het gevecht tegen de slechte kracht woedt al sinds het begin van onze wereld, en zal duren tot het einde", verklaart priester Cesare Truqui, een van de gastsprekers.

Studieperiode

Volgens hem is er sprake van een crisis. "Vele christenen geloven niet langer in het bestaan van de duivel en er worden steeds minder exorcismes uitgevoerd. Steeds minder priesters willen de praktijk om zielen te bevrijden nog leren." Dat is volgens hem echter zeer noodzakelijk. "De bezetenen zien erg af. En het is belangrijk dat de priesters een opleiding volgen. Wie zichzelf een exorcisme probeert aan te leren, zal fouten maken. Je moet eerst door een studieperiode gaan."

Het gebrek aan getrainde priesters brengt ook een ander probleem met zich mee. Omdat heel wat mensen die denken dat iemand bezeten is niet terechtkunnen bij de Kerk, duiken er steeds meer onafhankelijke exorcisten op. Die vragen tot 500 euro per behandeling en kunnen er gevaarlijke praktijken op nahouden. "Zo'n exorcisme zou enkel door een opgeleide priester van de Kerk uitgevoerd mogen worden."

Een echt exorcisme is overigens erg uitzonderlijk. "Veel mensen denken dat ze bezeten zijn, maar vaak is dat niet zo. Toch moeten ze het gevoel hebben dat ze bij de Kerk terecht kunnen", aldus de Ierse priester Pat Collins. "We kunnen dan in overleg met dokters, psychologen en psychiaters pastorale zorg bieden. Een écht exorcisme, waarbij een slechte entiteit uitgedreven wordt, is uiterst zeldzaam."