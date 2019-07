Vaticaan opent graven bij zoektocht naar sinds 1983 verdwenen tiener Redactie/IB

11 juli 2019

05u25

Bron: ANP 0 In het Vaticaan worden vandaag twee graven geopend op de oude en kleine Teutoonse begraafplaats naast de Sint-Pieterskerk. Dat gebeurt op aandringen van familie van Emanuela Orlandi, die verdween toen ze 15 was. De familie zoekt haar al meer dan 36 jaar en is volgens Italiaanse media met de theorie gekomen dat ze mogelijk op die begraafplaats ligt.

Orlandi was een kind van ouders die destijds in het Vaticaan werkten en woonden. De moeder leeft nog en woont er nog steeds. Emanuela verdween in de avond van 22 juni 1983 in Rome en is spoorloos. Er zijn allerlei theorieën verspreid over een ontvoering door geestelijken of diplomaten voor seksorgieën. Daar zou ook een ander 15-jarig meisje, Mirella Gregori, het slachtoffer van zijn. Zij verdween op 7 mei 1983 in Rome en is ook nog steeds spoorloos.

De belangstelling van de familie voor een graf op de Teutoonse begraafplaats komt mede door een anonieme brief die de advocaat van de familie afgelopen zomer kreeg. Daarin staat: "zoek waar de engel naartoe wijst". Naar een van de te openen graven wijst op een muur een afbeelding van een engel.