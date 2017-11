Vaticaan onderzoekt berichten over seksueel misbruik in kleinseminarie AJA

18u05

Bron: Belga 0 AFP Illustratiefoto Het Vaticaan is een onderzoek gestart na berichten over homoseksuele handelingen in een kleinseminarie. Dat heeft de Heilige Stoel laten weten. Aanleiding is een in begin november verschenen boek van de Italiaanse journalist Gianluigi Nuzzi over wantoestanden in de rooms-katholieke kerk.

In het boek met de titel "Peccato originale" ("Erfzonde") schrijft Nuzzi onder meer dat een vroegere seminarist en huidig priester in het kleinseminarie Pius X in Vaticaanstad gezien had hoe een priester orale seks had met een medebewoner. In het seminarie worden jongens tussen de elf en veertien jaar voorbereid op een mogelijke opleiding tot priester.

In de mededeling van het Vaticaan zaterdag luidt het dat er sinds 2013 in het kleinseminarie al meerdere onderzoeken werden opgestart. Die leidden echter tot niks. "In het licht van recentelijk opgedoken nieuwe elementen is een nieuw onderzoek bezig om volledige klaarheid te scheppen over wat er werkelijk gebeurd is", aldus het communiqué.

Vatileaks

Nuzzi heeft in Italië naam gemaakt als onderzoeksjournalist. Hij lag in 2012 mee aan de basis van de onthullingen van Vatileaks en werd door de Vaticaanse justitie aangeklaagd wegens de publicatie van de vertrouwelijke documenten. In de herfst van 2015 bracht hij een boek uit over geldverspilling binnen de Curie. Hijzelf en zijn collega Emiliano Fittipaldi, die op hetzelfde tijdstip een boek over hetzelfde thema uitbracht, moesten zich daarvoor voor het gerecht van het Vaticaan verantwoorden, maar ze werden vrijgesproken.