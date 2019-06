Vaticaan: “Mens heeft niet het recht om van geslacht te veranderen” FVI

11 juni 2019

15u56

Bron: Belga 0 Het Vaticaan vindt dat de mens niet het recht heeft om van geslacht te veranderen. In een officieel document dat maandag openbaar is gemaakt, stelt de rooms-katholieke kerk dat geslachtsverandering het gevolg is van een "verward concept van vrijheid".

In het document getiteld "Man en Vrouw, hij creëerde hen" heeft de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding het over een "educatieve crisis" als het gaat over affectie en seksualiteit. De congregatie pleit voor een "een positieve, behoedzame seksuele opvoeding", zodat kinderen "de originele waarheid over mannelijkheid en vrouwelijkheid kunnen leren".

Het Vaticaan is van oordeel dat "als het idee van geslacht wordt bepaald door persoonlijk gevoel in plaats van door biologie, dit een poging is om de natuur te vernietigen". Het zegt "ja tegen de dialoog, maar nee tegen de genderideologie". Het 30-pagina's tellende document is bedoeld als een "instructie" voor katholieke opvoeders.

Hoewel het document niet is ondertekend door paus Franciscus, wordt meerdere keren geciteerd uit zijn toespraken en die van vorige pausen. De publicatie hekelt gendertheorieën die "een radicale breuk veroorzaken met het feitelijke biologische verschil tussen man en vrouw".

Voorvechters van lhbt-rechten veroordelen het document als "verwerpelijk en schadelijk", en beweren dat het haat en onverdraagzaamheid aanmoedigt. "De informatie in de publicatie leidt ertoe dat families hun kinderen verstoten, en het vergroot de vervreemding van lhbt'ers van de kerk", zei Francis De Bernardo, directeur van New Ways Ministry dat probeert lhbt-katholieken en de institutionele kerk te verzoenen, in een verklaring.