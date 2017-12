Vaticaan ergert zich aan museumbezoekers: "Ze plakken kauwgom onder houten banken uit zeventiende eeuw" AJA

14u25

Bron: Belga, ANP, DPA 0 Photo News Een bezoeker neemt foto's in de Sixtijnse Kapel De musea in Vaticaanstad, waartoe onder meer de Sixtijnse Kapel behoort, zijn de meest bezochte ter wereld. Barbara Jatta, kunsthistorica en sinds vorig jaar directrice van de Vaticaanse musea, ergert zich aan het gedrag van die bezoekers.

De wachtrijen bij de musea in het Vaticaan zijn vaak lang, te lang zeggen sommige bezoekers. Directrice Barbara Jatta is er zich van bewust. Ze raadt iedereen dan ook aan om 's morgens of 's avonds naar de musea af te zakken of misschien zelfs voor een speciale rondleiding te kiezen buiten de openingsuren.

Die massa aan bezoekers kunnen zich soms wel misdragen en daar ergert Jatta zich vaak wel aan. Bij de officiële opening van een nieuw deel van een museum, het Braccio Nuovo, zette een vader zijn kind voor een foto op een museumstuk. "Mensen plakken kauwgom onder houten banken uit de zeventiende eeuw. De schoonmakers vinden elke dag van alles, bijvoorbeeld halflege waterflessen. Dat soort cultuurloos gedrag, je vraagt je af hoe zoiets mogelijk is", zegt Jatta.

Niet alleen de alledaagse bezoekers en toeristen misdragen zich wel eens. "Ook officieel uitgenodigde gasten laten dus dit soort gedrag zien", vertelt de directrice. Jatta werd op 20 december 2016 door paus Franciscus benoemd tot directrice van de Vaticaanse Musea. Zij is de allereerste vrouw in die functie.