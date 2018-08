Vaticaan drukt "schaamte en verdriet" uit na nieuw misbruikschandaal in de VS Redactie

16 augustus 2018

23u28

Bron: belga 0 Het Vaticaan voelt "schaamte en verdriet" nadat een 'grand jury' in de Amerikaanse staat Pennsylvania 301 priesters uit 6 bisdommen heeft geïdentificeerd waarvan het plausibel is dat ze kinderen misbruikt hebben.

"Het misbruik dat ik het rapport beschreven wordt is crimineel en moreel verwerpelijk. Slachtoffers moeten weten dat de paus aan hun kant staat", aldus woordvoerder van het Vaticaan Greg Burke. "De Kerk moet harde lessen trekken uit haar verleden, en zowel zij die misbruik plegen als zij die dat misbruik toelaten, moeten verantwoording afleggen."

Procureur-generaal van Pennsylvania Josh Shapiro laakte dinsdag nog een "systematische doofpotoperatie" door de kerkhiërarchie, "in bepaalde gevallen zelfs tot in het Vaticaan".



Volgens Shapiro zijn de onthullingen door de grand jury het meest omvangrijke rapport van kindermisbruik in de kerk ooit in de VS. Het komt er vijftien jaar nadat bekendraakte dat priester John Geoghan uit Boston verschillende kinderen verkracht en misbruikt had. Die onthullingen hebben geleid tot het blootstellen van talrijke andere gevallen van misbruik in Boston en in de VS in het algemeen.