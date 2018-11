Vaticaan denkt aan bezoekerslimiet voor musea en Sixtijnse Kapel TT

02 november 2018

15u11

Bron: The Guardian 1 Het Vaticaan denkt eraan een bezoekerslimiet in te stellen voor de musea in de Kerkelijke Staat en vooral voor de Sixtijnse Kapel. Met meer dan 30.000 bezoekers per dag is de veiligheidslimiet op piekdagen bereikt, klagen de gidsen die er werken. Ze vertellen aan The Guardian verhalen van bezoekers die op warme dagen flauwvallen tijdens het lange aanschuiven in de nauwe gangen van de musea.

De Vaticaanse Musea bestaan uit in totaal 54 galerijen met duizenden kunstschatten. Grootste attractie is ongetwijfeld de Sixtijnse Kapel, die gelegen is op het einde van een gang van meer dan een kilometer lengte. Meer dan 6 miljoen bezoekers trekken elk jaar naar het Vaticaan om er de gebouwen en kunstvoorwerpen te bewonderen. Een vaste limiet op het aantal bezoekers is er echter niet.

Maar steeds meer museumgidsen vragen daar wel om, schrijft The Guardian. De krant kon anoniem met een aantal gidsen spreken, die verhalen vertellen over tot wel tien bezoekers per dag die flauwvallen of een paniekaanval krijgen en hyperventileren in nauwe gangen van het museumcomplex. Zeker tijdens de drukke zomermaanden ontstaan regelmatig gevaarlijke toestanden, klagen de gidsen aan. Enkel in de Sixtijnse Kapel is er airconditioning aanwezig. In de lange galerij die leidt naar de Kapel zijn slechts twee nooduitgangen, een helemaal aan het begin, een andere helemaal op het einde.

Barbara Jatta, de verantwoordelijke voor de musea in het Vaticaan, zegt dat er volop gewerkt wordt aan een vaste limiet vanaf 2019. Hoe hoog het maximale dagelijkse aantal bezoekers zou zijn, is niet bekend. Maar Jatta vraagt dat gidsen hun klanten ook naar de minder drukke delen van de musea zouden meenemen. Een Spaanse firma onderzoekt momenteel het ticketsysteem, er komt een tweede ingang en mogelijk komen er langere openingsuren.

De Vaticaanse musea brengen elk jaar ongeveer 100 miljoen euro op, de helft daarvan gaat rechtstreeks naar de Vaticaanse overheid.

Can the Sistine Chapel really get MORE crowded? @sistinechapel_ #museum #michelangelo http://t.co/cGz3aoau81 pic.twitter.com/xLHImOufS0 Collector's Take(@ collectorstake) link

Entering map room on way to Sistine Chapel - getting crowded. pic.twitter.com/yX0Oam30fY Bill Barrett(@ rcs_mrbarrett) link