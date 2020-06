Vaticaan beetje minder mannenbastion Redactie

14 juni 2020

21u38

Bron: Belga 1 Er werken meer en meer vrouwen in de administratie van het Vaticaan. In 2010 telden de diensten van de Heilige Stoel en Vaticaanstad 4.053 personeelsleden, onder wie 697 vrouwen. In 2019 waren er 4.618 werknemers van wie 1.016 vrouwen of 22 procent van het totale personeelsbestand. Dat meldt de Vaticaanse persdienst.

Misschien belangrijker nog is het feit dat vrouwen ook almaar sterker doorstromen naar de diensten van de Romeinse Curie, die de paus helpen bij het bestuur van de wereldkerk. In de voorbije tien jaar steeg hun aandeel van 17,6 tot ruim 24 procent.

Paus Franciscus heeft de voorbije jaren vooral bij de Heilige Stoel meer vrouwen leidinggevende functies toegewezen. Het hoogste niveau dat vrouwen in de curie tot nu toe hebben bereikt, is dat van vicesecretaris. Momenteel hebben vijf van de tweeëntwintig diensten van de Romeinse Curie vrouwen in hun bestuur.