Vastgoedmakelaar (28) naar pand gelokt: duo ontvoert en vermoordt haar

11 mei 2020

18u47 46 Minneapolis Een geruchtmakende moord op een Amerikaanse vastgoedmakelaar komt vijf maanden na de feiten in een stroomversnelling. Monique Baugh (28) verdween na een bezichtiging op oudejaarsavond in een buitenwijk van de noordelijke stad Minneapolis (Minnesota). Haar lichaam werd aangetroffen in een steeg en vertoonde schotwonden. Een van de vemoedelijke uitvoerders was nog voortvluchtig, maar is begin deze maand opgepakt.

Deze Berry Davis is opgepakt in de staat Illinois. Zijn kompaan Cedric Berry zit sinds februari in hechtenis. De twee kregen verschillende aanklachten, waaronder moord, tegen zich te horen.

Alles wijst erop dat Baugh onder het voorwendsel van een huisbezichtiging naar een pand in Maple Grove werd gelokt. Het latere slachtoffer verwachtte daar een vrouw te ontmoeten, maar stootte op betrokkenen Berry Davis en Cedric Berry.



Huurmoord

Baugh zou vervolgens in een gehuurde bestelwagen zijn geduwd, waarin ze later is doodgeschoten. Nog geen uur na de moord ging Cedric Berry langs de woonst die de makelaar deelde met haar twee jonge kinderen en haar vriend. Deze Jon Mitchell-Momoh is een rapper. Hij werd beschoten, maar overleefde de schietpartij. De twee kinderen bleven ongedeerd.

Speurders gaan uit van een huurmoord. Mitchell-Momoh was het eigenlijke doelwit en zou verwikkeld zijn in een geschil met een voormalige vriend over een misgelopen platendeal. Deze rivaal wordt door speurders aanzien als de opdrachtgever, maar is tot op heden nog niet aangeklaagd. Door doorgedreven speurwerk zijn tot nu toe acht medeverdachten geïdentificeerd. De vrouw die Baugh om de bezichtiging vroeg, is in januari opgepakt. Zij zit in voorarrest.