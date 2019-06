Vastgeketende Eduardo (12) sterft na te zijn uitgehongerd door zijn eigen vader mvdb

05 juni 2019

17u20

Bron: CNN 6 De vreselijke verwaarlozing van een twaalfjarig kind met diens dood tot gevolg doet de Verenigde Staten huiveren. Eduardo Posso ging door een hel en werd op 24 mei dood verklaard in een ziekenhuis in de staat Indiana. Zijn eigen vader Luis Posso (32) en diens vriendin Dayana Medina-Flores (25) zitten in de cel en worden van moord, ernstige kindermishandeling en verwaarlozing beschuldigd. CNN kon documenten van de rechtbank inkijken waarin wordt gemeld dat de twee Eduardo hebben laten verhongeren.

Eduardo’s moeder, Aurea Garcia, vroeg in 2015 de scheiding aan. Een jaar later ging zij en Luis effectief uit elkaar. Garcia miste een hoorzitting over de voogdij waardoor haar ex-echtgenoot het hoederecht verkreeg. De vrouw trachtte dit juridisch aan te vechten, te meer omdat Luis ook tijdens het huwelijk zich gewelddadig had gedragen tegenover zijn zoon. De man veegde zijn laars aan het omgangsrecht. Garcia bewoog hemel en aarde om haar kinderen te zien en betaalde alimentatiecheques die toekwamen op een adres in Florida. Ze zag haar kinderen voor het laatst op Thanksgiving 2017. Het viel de vrouw toen al op dat Eduardo er erg mager uitzag en amper een woord kon uitkramen. Pas toen de politie voor de deur stond om het trieste nieuws over het overlijden te melden, kwam ze te weten dat Eduardo zich buiten Florida bevond.

De moeder vernam van de speurders dat het overlijden als moord werd bestempeld. Een autopsie had uitgewezen dat haar zoon was overleden aan de complicaties van voedselgebrek, malnutritie en een totaal gebrek aan medische zorg. Op het sterk vermagerde lichaam werden blauwe plekken, snijwonden en zweren aangetroffen.



Luis en Medina-Flores verlieten Florida na een resem klachten van de kinderbescherming. Samen met een negenjarig meisje (de zus van Eduardo) en twee jongetjes van twee en vijf (de kinderen van Medina-Flores) reden ze naar een motel in Kokomo in de staat Indiana. Het zeskoppig samengesteld gezin nam hun intrek in een kamer en zou er wekenlang verblijven. De twee volwassenen lieten hun kinderen overdag achter om flyers van een rondreizend circus te gaan bussen.

Stroomstoten

Eduardo werd vanaf dan met een hondenketting vastgeketend aan het handdoekenrek. Zijn vader installeerde een cameraatje in de badkamer en hield hem via cameratoezicht op zijn smartphone in de gaten. De jongen moest permanent een voor honden bedoelde halsband om die stroomstoten toedient. Bij een huiszoeking op de motelkamer zijn ook handboeien, kettingen, hangsloten en koorden in beslag genomen. Op de telefoon van Medina-Flores vonden speurders een Spaanstalige sms gericht aan Luis, waarin het volgende staat: “Eduardo was bijna uit zijn ketens ontsnapt.” Verder werd op haar telefoon een filmpje gevonden waarin de vastgebonden Eduardo te zien is, terwijl haar twee kinderen de badkamer betreden. De twee lijken hun stiefbroer geheel te negeren.

Op de telefoon van Luis is een selfie gevonden waarop te zien is hoe hij zijn vastgeketende zoon in een badkuip in bedwang tracht te houden. Medina-Flores verklaarde ook dat Luis zijn verzwakte zoon meermaals met zijn riem en schoenen hevig toetakelde.

Op de avond van 23 mei was de ziek geworden Eduardo zo fel verzwakt dat hij het bewustzijn verloor. De volgende ochtend bleek ook zijn lichaamstemperatuur danig gedaald. Hij werd in bewusteloze toestand door zijn vader naar een ziekenhuis in de stad Bloomington gebracht. Artsen verklaarden de knul enige tijd later dood, waarop Luis en Medina-Flores werden opgepakt. De twee viseerden Eduardo, de andere kinderen verkeerden in relatief goede gezondheid. Ze zijn alledrie ondergebracht bij de kinderbescherming van Indiana.

Het koppel kindermishandelaars zit in de cel. Indien ze elk een borgsom van 500.000 dollar kunnen neertellen, mogen ze in vrijheid hun proces afwachten. Gezien de hoogte van de borgsommen, wordt dit klein geacht.