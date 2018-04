Vastgebonden, verkracht en getreiterd met sadistisch 'spelletje': de twaalf dodelijke slachtoffers van de Golden State Killer SVM

Bron: Daily Mail 0 Minstens 12 moorden, 45 verkrachtingen en 120 inbraken: de Golden State Killer zorgde voor een ware angstpsychose in Californië in de jaren '70 en '80. DNA-bewijs leidde de speurders nu naar Joseph James DeAngelo, een 72-jarige ex-agent. Hij werd opgepakt in zijn huis in Citrus Heights, een voorstad van Sacramento. Buren beschrijven hem als een "griezel die af en toe chagrijnig uit de hoek kon komen". Maar een seriemoordenaar? Dat had niemand in hem gezien.

Duizenden tips waren over de jaren heen binnengelopen, maar pas vorige week kwam de naam van DeAngelo voor het eerst op tafel te liggen. De politie weigert te zeggen wat hem precies de das omgedaan heeft. "Maar hij heeft 'iets' weggegooid en dat werd nader onderzocht", klinkt het. "In eerste instantie was er nog geen volledige genetische match, maar er was voldoende gelijkenis om er dieper op in te gaan. Uiteindelijk kregen we wel 100% zekerheid."

De Golden State Killer sloeg meestal op dezelfde manier toe: hij wachtte eerst tot de bewoners gingen slapen, vervolgens drong hij gemaskerd en gewapend hun woning binnen. Soms maakte de dader er ook een sadistisch 'spelletje' van. Hij bond bijvoorbeeld de man des huizes vast en legde enkele borden of bekers op zijn rug. Als hij iets op de grond hoorde vallen, zouden hij en zijn vrouw vermoord worden. Intussen werd de dame in kwestie verkracht.

De eerste twee slachtoffers vormen een uitzondering: Brian (21) en Katie Maggiore (20) werden op 2 februari 1978 vermoord terwijl ze hun hond aan het uitlaten waren. Het koppel probeerde nog te vluchten, maar werd doodgeschoten.

Twee jaar later was het de beurt aan Lyman (43) en Charlene Smith (33) uit Ventura. Zij werden in hun huis doodgeslagen met een houtblok uit de open haard, hun twaalfjarige zoon zou later hun lichamen vinden. Ze waren aan elkaar vastgebonden met gordijnkoorden.

Lyman was een advocaat die op het punt stond om tot rechter benoemd te worden, Charlene werkte als interieurontwerpster. "Het nieuws van zijn arrestatie bezorgt me koude rillingen", aldus (stief)dochter Jennifer. "Ik voel geluk en horror tegelijk. Ik heb geweend en sta nu nog steeds te trillen op mijn benen."

Van deze vier moorden werd DeAngelo al officieel in beschuldiging gesteld. De politie is er echter heilig van overtuigd dat hij nóg acht dodelijke slachtoffers op zijn geweten heeft.

Robert Offerman (44) en zijn nieuwe vriendin Alexandria Manning (35) bijvoorbeeld: zij lag naakt op het waterbed, afgemaakt met een schot in het hoofd en de polsen vastgebonden met nylon touw. Hij zat levenloos op zijn knieën aan het voeteinde, met drie kogels in zijn rug en borstkas.

Patrice (27) en Keith (24) Harrington werden op 19 augustus 1980 vermoord in hun hun huis in Dana Point. Volgens de politie werd het getrouwde koppel doodgeslagen met een stomp voorwerp. Zij werkte als kinderverpleegster, hij studeerde nog altijd geneeskunde.

Dat de vermoedelijke dader achter tralies zit, is een grote opluchting voor de echtgenote van Keiths broer. Zij had diezelfde man allicht vier jaar eerder al over de vloer gekregen. "Hij bedreigde mij met een slagersmes en bond mij en mijn zoon van drie jaar vast", aldus Jane Carson-Sandler (72). "Toen hij nadien mijn enkels losmaakte, wist ik dat hij me zou verkrachten. Na de daad legde hij mijn kind opnieuw naast mij in bed. Ik vraag me na al die jaren nog altijd af hoelang hij me toen al aan het volgen was. Het is fijn om te weten dat hij nu in de cel zit."

Manuela Witthuhn (28) werd op 5 februari 1981 verkracht en doodgeslagen in haar woning in Irvine. Ze was alleen thuis omdat haar echtgenoot op dat moment in het ziekenhuis lag.

Cheri Domingo (35) en haar vriend Gregory Sanchez (27) werden enkele maanden later vermoord teruggevonden in hun bed. Hun naakte lichamen werden gevonden door een makelaar die het huis in Goleta wilde verkopen. De blauwe plekken op haar polsen en enkels verraadden dat de dader haar vastgebonden had.

En dan was er tenslotte nog de 18-jarige Janelle Lisa Cruz. Ook hier was het een huizenverkoper die de akelige ontdekking deed. In de hele woning door werden bloedsporen teruggevonden, de politie vermoedt dat de klappen van een waterpomptang haar fataal geworden zijn.