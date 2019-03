Vastgebonden jongen (13) op gegijzelde bus is held: hij kon zich loswrikken en politie bellen mvdb

21 maart 2019

11u31

Bron: La Repubblica 0 Een dag na de gijzeling van een bus met 51 schoolkinderen in de buurt van Milaan wordt meer en meer duidelijk dat Italië aan een ramp is ontsnapt. De chauffeur, een Italiaan (47) van Senegalese afkomst, week van zijn traject af, riep om dat niemand de bus mocht verlaten, en bond enkele leerlingen vast met elektrische kabels. Vervolgens stak hij het voertuig, waarin hij al brandstof had uitgegoten, in brand. Met de hulp van de politie konden de kinderen tijdig ontkomen.

“Ik wil dat het allemaal ophoudt. We moeten een einde maken aan de (migranten)doden in de Middellandse Zee”, zou hij volgens de RAI hebben geroepen bij zijn arrestatie.



Een dertienjarige jongen was een van de passagiers. “We waren allemaal erg bang", verklaarde hij aan een verslaggever van de krant La Repubblica. Alle inzittenden moesten hun smartphone afgeven, zo niet zou de chauffeur hen iets aandoen. De jongen en enkele andere leerlingen werden vastgebonden. “De telefoon van een vriend viel op de grond. Ik kon mezelf loswrikken en het toestel grijpen. Ik heb zo de politie kunnen bellen”, zei de tiener wiens gezicht als minderjarige onherkenbaar is gemaakt.



Interventieploegen van de politie rukten meteen uit naar San Donato Milanese, ten zuidoosten van de Noord-Italiaanse grootstad. Ze wierpen een versperring op waardoor de bus wel tot stilstand moest komen. De agenten sloegen de achterruiten in waardoor de kinderen net op tijd uit de bus konden ontsnappen. Het voertuig was toen al in brand gestoken. 23 kinderen liepen een lichte rookvergiftiging op, maar gelukkig raakte niemand zwaargewond. Als de jongen de politie niet had gebeld, waren wellicht tientallen kinderen om het leven gekomen. De dertienjarige jongen krijgt volop lof op Italiaanse sociale media.



De buschauffeur riskeert een aanklacht voor ontvoering en poging tot massamoord, zei politiecommandant Luca De Marchis aan het nieuwsagentschap ANSA. Volgens Alberto Nobili, de procureur van Milaan, onderzoekt men ook de mogelijkheid van een terroristisch motief.



Volgens minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini van de extreemrechtse regeringspartij Lega mocht de man die sinds 2004 de Italiaanse nationaliteit heeft, nooit een toelating krijgen voor het besturen van een schoolbus. Hij staat bij de politie bekend voor feiten van dronken rijden en seksueel geweld.