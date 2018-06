Vastgebonden en verkracht: Amal (11) getuigt hoe een gedwongen huwelijk haar leven verwoestte TTR

22 juni 2018

11u36

Bron: CNN 7 Ze is amper elf jaar oud en is momenteel in een scheiding verwikkeld. Amal zat in de lagere school toen ze te horen kreeg dat ze moest trouwen met een veel oudere man. Hoewel ze weigerde, werd het huwelijk toch voltrokken. Volgens haar vader was de oudere man een lieve echtgenoot, die goed voor zijn dochter zou zorgen. Dat bleek een grote vergissing. Het meisje vertelt nu voor het eerst haar verhaal. Zo hoopt ze dat er meer aandacht gaat naar gedwongen kindhuwelijken in Soedan.

De vader van Amal dwong het meisje om te trouwen met een man die maar liefst 27 jaar ouder was dan zijn dochter. Vrijwel meteen na het huwelijk werd de echtgenoot gewelddadig. Uiteindelijk liep Amal weg en zocht hulp bij haar vader, maar die verplichtte zijn dochter om terug te keren naar haar echtgenoot. Amal was immers een getrouwde vrouw, die haar lot moest ondergaan. Dat vond de vader van het meisje.

“Op een gegeven moment sloeg hij me echt elke dag. Ik wilde weg", getuigt Amal die werd vastgebonden met touwen om te verhinderen dat ze zou ontsnappen. Het meisje kon zich toch loswringen en vluchtte naar het politiekantoor. Met een bang hart vertelde ze de agenten wat er al die tijd was gebeurd. Er werd een dokter bijgehaald die vaststelde dat ze ernstige verwondingen had.

Andere dochters

Nadat Amal haar verhaal had verteld, werd ze teruggebracht naar haar vader. Die besliste dat zijn dochter mocht scheiden van de veel oudere man. Hij betreurt nu dat hij Amal niet eerder heeft geholpen.“Ik liet haar met hem trouwen, omdat ik hem vertrouwde. Ik dacht dat hij voor haar zou zorgen”, aldus de vader. "Maar die intentie had hij duidelijk niet."

"Ik had geen flauw benul wat voor gevolgen een huwelijk op zo’n jonge leeftijd kon hebben", geeft de man toe. Toch houdt het vreselijke verhaal hem naar eigen zeggen niet tegen om ook zijn andere vijf dochters uit te huwelijken. Hij is ervan overtuigd dat een andere man hen een betere toekomst kan geven dan hijzelf kan verwezenlijken.

Het 11-jarige meisje hoopt dat ze snel opnieuw naar school kan om met haar vriendinnetjes te spelen. Amal wil andere meisjes in een gelijkaardige situatie steunen. "Wees dapper", klinkt het. "Ik wou dat ik dapperder was geweest."(Lees verder onder de foto.)

Gestigmatiseerd

Veel ouders in Soedan huwelijken hun dochters uit in de hoop hen een betere toekomst te geven. Uit een rapport van UNICEF uit 2017 blijkt dat 12% van de Soedanese meisjes trouwen nog voor ze vijftien jaar oud zijn. Een huwelijk is er al vanaf 10-jarige leeftijd toegestaan. Bovendien wordt de verkrachting van een kindbruid er niet beschouwd als een misdaad.

Eerder zorgde ook het tragische lot van Noura Hussein (19) voor ophef. Het meisje werd op 15-jarige leeftijd uitgehuwelijkt aan een veel oudere man, die haar verkrachtte. De tiener weigerde seks en vermoordde hem uiteindelijk. Het meisje werd veroordeeld tot de doodstraf en zit momenteel in de dodencel in Soedan.