Varoufakis over einde hulpprogramma: "Griekenland is nog niet gered" kv

20 augustus 2018

Bron: Belga 0 Griekenland is ook na afloop van zijn derde hulppakket nog niet gered, zegt de gewezen Griekse minister van Financiën Yannis Varoufakis vandaag in de Duitse krant Bild. "Griekenland staat op hetzelfde punt, bevindt zich in hetzelfde zwarte gat, en het zinkt er iedere dag dieper in weg. Ook omdat de besparingsrichtlijnen van de schuldeisers investeringen en consumptie verhinderen."

De staatsschuld is niet kleiner geworden, maar nog toegenomen. "We hebben nu alleen meer tijd om nog meer schulden terug te betalen", zei de oud-minister. Maar de staat is nog steeds bankroet, de bevolking is armer geworden, bedrijven gaan nog steeds failliet en het bruto binnenlands product is ongeveer 25 procent gedaald.

Varoufakis nam in juli 2015 ontslag, nadat hij ongeveer een half jaar in functie was geweest, om de onderhandelingen met de schuldeisers weer vlot te trekken. De Grieken hadden in een referendum die besparingsrichtlijnen van de internationale schuldeisers afgewezen.

Einde hulpprogramma

Vandaag loopt het vooralsnog laatste hulpprogramma voor Athene af. Sinds 2010 gaven EU-partners en het Internationaal Muntfonds (IMF) 289 miljard euro krediet aan Griekenland, dat door de bankencrisis in financiële ademnood was gekomen. In ruil moest Athene harde hervormingen slikken, snoeien in sociale uitgaven en belastingverhogingen doorvoeren. Ook moest het zich engageren om daaraan vast te houden.

Eurogroepleider Mario Centeno verklaarde gisteravond dat hij vol vertrouwen is dat Griekenland nu zonder nieuw hulpprogramma financieel op eigen benen kan staan. Volgens Centeno was het doel van de reddingsmaatregelen en hervormingen van de voorbije acht jaar om een nieuwe basis te leggen voor een gezonde economische groei. "Het heeft veel langer geduurd dan gedacht, maar ik denk dat we erin geslaagd zijn."

Centeno verwijst naar de toenemende economische groei, de handels- en begrotingsoverschotten, en de dalende werkloosheid.