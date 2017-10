Vanuit deze hotelkamer richtte schutter van Las Vegas bloedbad aan. Alles ligt er nog onaangeroerd Koen Van De Sype

11u27

Bron: Bild, Daily Mail 0 Polaris Er zijn beelden opgedoken van de verzegelde hotelkamer waaruit Stephen Paddock (64) maandag een bloedbad aanrichtte in Las Vegas. Hij schoot toen 60 mensen dood en verwondde 527 andere bezoekers van een countryconcert vlakbij het hotel waar hij zich bevond. Op de beelden is onder meer een van de 23 geweren te zien die hij gebruikte, en een lader.

De beelden werden genomen vanuit de deuropening van Paddocks kamer in het Mandalay Bay Hotel, op de 32ste verdieping. De ingebeukte deur is afgesloten met politietape en er zitten verscheidene kogelgaten in. Op de grond ligt nog het bordje 'niet storen' (1), dat de schutter vier dagen lang gebruikte terwijl hij zijn dodelijke raid voorbereidde.

Op de grond van de badkamer staat een van de wapens die de voormalige boekhouder gebruikte: een AR 15-aanvalsgeweer op een statief (2). Dat vuurt .223 Remingtonkogels af, met een snelheid van 30 schoten per seconde. Op het geweer is een vizier te zien dat 15 keer kan vergroten en de schutter in staat stelde om veel slachtoffers te maken van op een afstand van 800 meter.



Wastafel

Op de wastafel in de badkamer is verder ook een magazijn (3) te zien, een van de vele die in de kamer werden gevonden. De schutter smokkelde afgelopen weekend in totaal 10 valiezen wapens naar zijn kamer. In de gang stelde hij ook camera's op zodat hij zou zien wanneer de politie eraan kwam.

Toen de politie na 72 minuten aan zijn kamer stond, vuurde Paddock nog een reeks kogels door de deur af, voor hij zichzelf van het leven beroofde. Het SWAT-team blies uiteindelijk een deel van de deur op om binnen te geraken en die schade is ook duidelijk op de foto's te zien.

Polaris Op dit karretje met vuile borden installeerde de schutters een camera die de gang in de gaten moest houden.

Polaris De kamer met rechts het lichaam van de schutter een blad papier. De politie maakte echter nog geen melding van een zelfmoordbriefje.

