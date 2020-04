Vannacht opnieuw twee branden in Nederlandse zendmasten, telecomaanbieders gaan uit van 5G-terreur Redactie

11 april 2020

09u58

Bron: AD.nl 7 Vannacht heeft opnieuw bij twee zendmasten in Nederland brand gewoed. Het gaat om twee masten in het Brabantse Oudenbosch, meldt het Algemeen Dagblad (AD). Deze week werd al twee keer eerder een mobiele zendmast in Brabant getroffen door brand. De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting. Providers en de Nationale Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) zijn bezorgd en denken aan anti-5G-activisten. Over 5G gaan complottheorieën rond, onder meer over een verband met corona.

Deze week was in Nederland al vier keer aangifte gedaan van brandstichting in zendmasten voor mobiele netwerken. De politie gaat ook deze keer uit van brandstichting. De eerste brand werd rond 2.40 uur gemeld aan de Bosschendijk, naast het voormalig politiebureau. Een half uur later was het raak aan de Pagnevaartweg. Daar werden een blusvoertuig en hoogwerker ingezet om het vuur te blussen.



Vanwege de identieke werkwijze met de eerdere brandstichtingen gaan de providers uit van dezelfde dader of daders. Toen werd er bovendien de leuze ‘Fuck 5G’ op een kast bij de zendmast gespoten. Eerder werd afgelopen september in Deurne, ook in Brabant, al een mobiele mast in brand gestoken. Ook buiten de provincie is recent brandstichting in masten gemeld, namelijk in Beesd en Rotterdam.

Complotdenkers

Telecomproviders reageren bezorgd. “Het vermoeden bestaat dat het gaat om 5G-activisme”, bevestigde directeur Rob Bongenaar van telecombelangenclub Monet namens KPN, T-Mobile en Vodafone. Hij zegt dat onder andere de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is ingelicht. “Het gaat tenslotte om sabotage. De vitale infrastructuur is aangevallen.”



De NCTV sprak gisteren in een verklaring eveneens zijn grote zorgen uit. “De eventuele impact van de uitval van zendmasten in Nederland kan groot zijn. De uitval kan gevolgen hebben voor de dekking van het telefoonnetwerk en daarmee de bereikbaarheid van hulpdiensten.”

Hoewel voorlopig volstrekt onduidelijk blijft wie achter de brandstichtingen zit, lijken de acties overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk waar telefoonmasten in onder andere Liverpool en Birmingham werden belaagd. De overheid noteerde er deze maand al 30 gevallen van brandstichting of vandalisme. Complottheorieën dat 5G de oorzaak is van het coronavirus of de verspreiding versterkt, spelen vermoedelijk eveneens een rol.