Vangst bij internationale drugscontroles: 15 kilo marihuana, cocaïne en 21.000 euro AW

23 september 2019

13u01

Bron: Belga 1 Politie- en douanediensten uit Nederland, Luxemburg, Frankrijk en België hebben van donderdag 19 september tot zondag 22 september 2019 gezamenlijk een internationale actie gehouden tegen de handel in verdovende middelen en het drugstoerisme. Er werden 2.001 personen gecontroleerd waarvan er 160 in het bezit van drugs waren, 14 van hen waren onder invloed.

Tien personen werden gerechtelijk aangehouden en 15 voertuigen werden in beslag genomen. En de drugsvangst? Naast 15 kilo marihuana werden nog hoeveelheden hasjiesj, cocaïne, paddenstoelen, spacecake, khat en joints in beslag genomen. Ook werden 14 wapens en meer dan 21.000 euro geld in beslag genomen.

In de provincie Antwerpen waren er op verschillende plaatsen controles. Zo werd er op de E19 door de wegpolitie van Antwerpen samen met de politiezone Voorkempen en Nederlandse collega's van de landelijke eenheid een verdacht Duits voertuig opgemerkt, komende vanuit de richting Nederland. Het voertuig werd door een ploeg van de wegpolitie naar de controleplaats geleid, maar gaf geen gehoor en nam de vlucht.

Op de vlucht

Tijdens de achtervolging werd er ter hoogte van Sint Job een tas naar buiten gegooid. Het voertuig kon uiteindelijk gestopt worden. De twee inzittenden, Duitsers, werden aangehouden. De tas werd teruggevonden door een ploeg van de politiezone Voorkempen en bevatte 144 valse biljetten van 500 euro.

In de vooravond werd er op datzelfde traject opnieuw een verdacht voertuig gesignaleerd door de Nederlandse politie. Eerst gaf de bestuurder van dit voertuig nog gehoor aan een ploeg van de wegpolitie en volgde hij tot aan de controleplaats die bemand werd door leden van de politiezone Voorkempen. Uiteindelijk nam het toch de vlucht en tijdens een lange achtervolging, waarbij meerdere politie-eenheden werden ingezet, kwam het voertuig tot stilstand tegen bloembakken die dwars over een straat stonden. De bestuurder, een Nederlander, werd aangehouden. In het voertuig werd er 14,6 kilogram marihuana aangetroffen. Deze zat verpakt in luchtledige zakken die in de koffer lagen.

In de provincie Oost-Vlaanderen werd er op zaterdagavond rond 21 uur een gestolen voertuig opgemerkt. Een achtervolging startte in Berlare en eindigde, na een dolle rit door Zele, Lede en Wichelen in Schellebelle tegen een elektriciteitspaal. De bestuurder werd aangehouden. In het voertuig werd er inbrekersmateriaal aangetroffen. Tijdens de achtervolging werden twee politievoertuigen beschadigd en raakten drie agenten licht gekwetst.

Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag controleerde de Nederlandse politie samen met hun Belgische collega's van de cel Patrouille en Toezicht van de wegpolitie van Antwerpen in de omgeving van Breda. In het begin van de actie kwam er een verdacht voertuig vanuit de richting België. Het Belgisch voertuig met twee landgenoten aan boord werd onderworpen aan een grondige controle. In een geheim compartiment van het voertuig werd er bijna 300 gram cocaïne en 4.480 euro in kleine coupures teruggevonden. De twee personen werden aangehouden.

Niet veel later werd er tijdens diezelfde actie een ander voertuig gecontroleerd bij Moerdijk. De bestuurder van dit Belgische voertuig stond nog voor het uitzitten van een gevangenisstraf in Nederland gesignaleerd. In het voertuig trof de politie een nepvuurwapen aan. Hiervoor werd hij aangehouden. Daarnaast werden in dit voertuig xtc-pillen en hasjiesj aangetroffen. De andere twee inzittenden van dit voertuig werden aangehouden voor overtredingen op de drugswet.