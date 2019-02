Vandalen verstoppen scheermesjes aan handvat van winkelkarretjes Redactie

20 februari 2019

11u39 11 In North Carolina, in de Verenigde Staten, hebben vandalen scheermesjes vastgemaakt aan het handvat van winkelkarretjes. Dat gebeurde aan een vestiging van de bekende Amerikaanse supermarktketen Walmart. Klanten worden gevraagd om extra voorzichtig te zijn als ze een winkelkarretje nemen.

Al minstens twee klanten raakten gewond aan de handen. De politie heeft twee verdachten gezien op bewakingsbeelden en is nog op zoek naar meer informatie. Lokale agenten vermoeden dat het wel eens om winkeldieven kan gaan, maar ze hebben nog geen bewijzen.

De scheermesjes lijken wel een gevaarlijke trend te worden. Afgelopen zomer waren er gelijkaardige incidenten in andere vestigingen van Walmart. Of er een verband is tussen de voorvallen is niet duidelijk.

Woman finds razor blade hidden in Walmart cart handle https://t.co/B0ThTjzWeh pic.twitter.com/VAFvsTDgRy ABC13 Houston(@ abc13houston) link