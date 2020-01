Vandalen steken Sloveens standbeeld van Trump in brand HLA

09 januari 2020

16u12

Bron: Belga, time.com 0 In Slovenië, het geboorteland van Trumps vrouw Melania, is een omstreden houten standbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump in vlammen opgegaan. Vermoedelijk gaat het om een daad van vandalisme, melden lokale autoriteiten.

Van het houten standbeeld van 8 meter hoog schiet niets meer over. De constructie toonde Trump met zijn typische haardos, in een blauw kostuum met rode das. Het standbeeld hield zijn rechterarm gestrekt omhoog, waardoor het ironisch ook wel het Sloveense Vrijheidsstandbeeld werd genoemd. Het beeld moest populisme aanklagen. Een mechanisme kon Trumps mond laten opengaan, waarna haaientanden tevoorschijn kwamen. “Zoals elke populist, heeft dit standbeeld twee gezichten,” zei de maker van het beeld, de Sloveense architect Tomaz Schlegl daarover. “Het ene is menselijk en vriendelijk, het andere is dat van een vampier.” Hij legde ook nog uit dat zijn werk geïnspireerd was door het standbeeld van Melania Trump, dat opgericht is in een veld nabij haar geboortedorp Sevnica.

Hitlersnorretje

De houten Trump werd afgelopen zomer onthuld in een dorpje nabij Marovce, zo’n dertig kilometer van Ljubljana. Al snel werd het een toeristische attractie en zorgde het voor verhitte gemoederen bij de dorpsgenoten. Sinds eind oktober stond het werk in Marovce, nadat het verplaatst werd omdat gedreigd werd het af te branden. Kort nadat het werk daar was aangekomen, tekenden onbekenden een snor op het standbeeld, in een duidelijke verwijzing naar Adolf Hitler. “Ik vind dat deze aanvallen begrijpelijk zijn met het oog op wat er gebeurt in de wereld”, zei de architect daarover.

Afgelopen nacht kon de brandweer niets anders doen dan toekijken hoe de beeltenis van Trump in vlammen opging. "Dit is een aanval tegen de kunst en de tolerantie (...) tegen de fundamentele waarden van Europa", aldus Milan Balazic, de burgemeester van Moravce . Hij betreurde een attractie te verliezen waarvoor 1.500 euro was betaald.

De architect zei aan AFP een daad van vandalisme te vermoeden, die verband zou houden met de escalatie van de spanningen in het Midden Oosten.