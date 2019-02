Vandaal gaat grafmonument van Karl Marx in Londen te lijf met hamer ADN

05 februari 2019

16u40

Een vandaal heeft het graf van Karl Marx onder handen genomen. Het monument op de Londense begraafplaats Highgate, dat jaarlijks door tienduizenden mensen wordt bezocht, heeft daardoor forse schade opgelopen, berichten Britse media.

De dader lijkt met een hamer ingehakt te hebben op de gedenkplaat met de naam van Marx, die wordt gezien als de grondlegger van het communisme. Er zijn geen andere graven toegetakeld. De vandaal lijkt het dan ook specifiek gemunt te hebben gehad op het graf van Marx. De Duitser verhuisde in 1849 naar Londen en woonde daar tot zijn dood in 1883.

Het hoofd van de organisatie van de begraafplaats reageerde geschokt. “Ongeacht wat mensen vinden van de filosofie van Marx, ik vind dit gewoon een walgelijke daad'', stelde Ian Dungavell van de Friends of Highgate Cemetery Trust in The Guardian. Hij wees erop dat de vandaal feitelijk ook de laatste rustplaats heeft verstoord van de echtgenote van Marx en andere familieleden.