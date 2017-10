Vandaag worden de allereerste Duitse homohuwelijken afgesloten kv

02u29

Bron: Reuters 0 AFP Voor Duitse homokoppels is het een historische dag: de wet waarmee in juni het homohuwelijk werd goedgekeurd, is vanaf vandaag officieel van kracht. Verschillende gemeentehuizen openen ter ere van die gelegenheid speciaal de deuren om de eerste huwelijken te bezegelen.

In Berlijn en Hamburg zullen telkens een twaalftal koppels elkaar vandaag eeuwige trouw beloven.

Lees ook Massale arrestaties in Nigeria: 40 mannen opgepakt voor homoseksuele handelingen

Karl Kreile (59) en Bodo Mende (60) zullen om 9.30 uur het eerste gehuwde Duitse homokoppel zijn, wanneer ze na 38 jaar samen eindelijk mogen trouwen in het stadhuis van de Berlijnse wijk Schoeneberg. "We hebben eindelijk wettelijke gelijkheid behaald," zei Mende vrijdag tijdens een persconferentie. "Het is een zware, 25 jaar durende strijd geweest om dit te bereiken."

AP Karl Kreile (links) en Bodo Mende zullen zich na een relactie van 38 jaar vandaag eindelijk officieel 'man en man' kunnen noemen.

In juni keurde het Duitse parlement het homohuwelijk goed, ondanks de tegenstem van bondskanselier Merkel die het een gewetenskwestie noemde. Holebirechtenorganisaties zeggen echter dat er nog werk aan de winkel is om volledige gelijkheid te bereiken. Het is bijvoorbeeld nog steeds onmogelijk voor lesbische moeders om allebei officieel erkend te worden als ouders van hun kinderen.

Software

Ondertussen moeten wel nog enkele technische problemen uit de wereld geholpen worden: de software van de burgerlijke stand erkent enkel huwelijken tussen man en vrouw en zal pas volgend jaar geüpdatet worden. Tot dan zullen homokoppels geregistreerd worden als 'man en vrouw'.

Duitsland maakt het homohuwelijk als een van de laatste landen in West-Europa mogelijk. Nederland was in 2001 het eerste land ter wereld waar homo's en lesbiennes mochten trouwen. België volgde als tweede land in 2003.