Vandaag vonnis in rechtszaak tegen ex-advocaat van Trump jv

12 december 2018

06u59

Bron: belga 0 Een rechter in New York spreekt zich vandaag uit over de aanklachten tegen Michael Cohen, de voormalige advocaat van president Donald Trump. Cohen heeft zijn medewerking aan het gerecht en aan speciaal aanklager Robert Mueller aangeboden, in ruil voor een strafvermindering.

Cohen wordt beschuldigd van valse verklaringen, financieel gesjoemel en illegale campagnefinanciering. Die laatste tenlastelegging heeft te maken met het zwijggeld dat Cohen betaalde aan de gewezen pornoactrice Stormy Daniels en aan Karen McDougal, die verklaarden een affaire te hebben gehad met de president.

Cohen had schuldig gepleit en zei bereid te zijn om samen te werken met het gerecht en met speciaal aanklager Mueller, met het oog op strafvermindering. Mueller verklaarde eerder deze maand dat Cohen "nuttige" en "geloofwaardige" informatie verschafte over de banden tussen Rusland en de Trump-campagne.

Uit documenten die de speciale aanklager vorige week vrijgaf, blijkt onder meer dat Cohen toegaf tegen het Congres te hebben gelogen over de plannen van Trump om een gebouw neer te planten in Rusland. Hij gaf toe dat de onderhandelingen over dat project nog aan de gang waren tijdens de presidentiële campagne in 2016, in tegenstelling tot wat Trump eerder had verklaard. Hij gaf aan met een hoge vertegenwoordiger van het Kremlin te hebben gesproken om Russische overheidssteun te verkrijgen.

Ook zou Cohen al sinds 2015 in contact zijn geweest met een Rus die "politieke synergie" aanbood met de Trump-campagne, net als "synergie op overheidsniveau". Het contact zou een ontmoeting hebben voorgesteld tussen Trump en Poetin, "die een fenomenale impact zou hebben, niet alleen op een politiek, maar ook op een zakelijk niveau". Cohen ging niet in op dat voorstel, omdat hij op dat moment aan het bouwproject aan het werken was met een ander contact dat banden had met het Kremlin.

In de documenten wordt president Donald Trump niet bij naam genoemd, maar wordt er gesproken over ‘Individu nummer 1' (Individual-1) en ‘het Bedrijf’ (the Company). Voor de Amerikaanse media is het meer dan duidelijk dat daarmee verwezen wordt naar de president en de Trump Organization. Ook wordt vermoed dat Cohen Mueller informatie heeft verschaft over mogelijke belemmering van de rechtsgang door de president.

De openbaar aanklager heeft een "substantiële celstraf" van vier of vijf jaar gevraagd voor Cohen, zowel voor de schending van de wetten rond de campagnefinanciering, als voor bankfraude. Volgens de media is dat een zware straf en wijst die er niet op dat de medewerking van Cohen aan het onderzoek veel heeft opgebracht.

President Trump liet zich ondertussen erg negatief uit over zijn voormalige advocaat. "Hij is een zwakke persoon, die niet zo slim is. Hij probeert een lagere celstraf te krijgen, maar was al veroordeeld tot een lange straf voor zaken die totaal niet gelinkt zijn aan de Trump Organization’” zei Trump vorige week nog. Op Twitter verklaarde hij bovendien dat Cohen allerlei vreselijke dingen heeft gedaan en verhalen heeft verzonnen om een goede en verminderde celstraf te krijgen. "Hij loog voor dit resultaat en verdient, naar mijn mening, een totale en volledige straf", klonk het.