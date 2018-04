Vandaag valt vonnis voor de duikbootmoord: deze gruwelijke details kwamen aan het licht tijdens het proces TK

25 april 2018

Vandaag krijgt Peter Madsen te horen of hij schuldig bevonden wordt aan de moord op journaliste Kim Wall. De openbare aanklager heeft alvast levenslang geëist, een bijzonder zware straf voor een enkele moord. De Deense uitvinder verdient het echter volgens hem: "Er zijn geen verzachtende, enkel verzwarende omstandigheden. Hij is bijzonder vreselijk tekeer gegaan", meent de man na een rechtszaak vol gruwelijke details.

"Ik ben op avontuur met de Nautilus. Alles is goed. Al varende in kalm water en maanlicht. Niet aan het duiken. Kusjes en knuffels aan de katten." Het is de sms die Madsen op 10 augustus 2017 naar zijn vrouw stuurde. Je kan nergens aan merken dat Kim Wall kort daarvoor omkwam op zijn duikboot. Madsen houdt nog steeds vol dat het om een ongeluk gaat en dat hij in paniek gehandeld heeft, maar daar gelooft het openbaar ministerie niets van. Het verhaal van de Deen zit dan ook vol haken en ogen. Wie stuurt immers zo'n bericht als hij in paniek is?

Ook Kim Wall stuurde overigens nog enkele sms'jes op die bewuste tiende augustus. Ze was 's avonds laat naar de duikboot van Madsen getrokken voor een interview. Het gesprek had weinig te maken met zijn zelfgebouwde onderzeeër, maar het aanbod om een tochtje onderwater te maken, kon ze niet afslaan. Dat hij ook koffie en koeken had meegenomen, stuurde ze nog naar haar vriend Ole Stobbe. "We gaan nu naar beneden", klonk het nog. "Ik hou van je." Het waren de laatste woorden die de twee uitwisselden, daarna wordt het stil. Om kwart voor twee 's nachts belt een doodongeruste Stobbe de politie om te melden dat zijn vriendin vermist is.

Zeemansgraf

Madsen reageert niet op de oproep van de kustwacht en duikt pas de ochtend erop weer op. Volgens hem had zijn boot technische problemen en was er daarom radiostilte. Even later zinkt de duikboot ineens en springt de uitvinder overboord. Hij beweert dat hij Wall de avond ervoor netjes afgezet heeft aan de kade, en dat zijn onderzeeër gezonken is door een probleem met de ballasttank. Een dag later verandert hij zijn verhaal echter al een eerste keer: Kim Wall zou door een ongeluk omgekomen zijn - het zware toegangsluik kwam volgens hem op haar hoofd terecht - en hij had haar in paniek een zeemansgraf gegeven.

Maar ook die versie van de feiten blijkt een verzinsel. 11 dagen na de verdwijning van Wall, op 21 augustus, vindt een passerende fietser een romp in het water. DNA-testen wijzen uit dat het lichaamsdeel van Wall afkomstig is. Uit het autopsierapport, dat tijdens de rechtszaak vermeld wordt, blijkt dat de journaliste zwaar verminkt werd. Er worden verschillende steekwonden gevonden en haar torso werd verzwaard met een zware stalen buis. Ook blijken de borsten en de genitaliën van de vrouw zwaar toegetakeld, wat gebeurd moet zijn rond het moment van het overlijden. "Tot die tijd dachten we dat hij haar vermoord had omdat ze iets te weten was gekomen over hem", getuigde rechercheur Kurt Kragh tijdens het proces. "Maar die vondst veranderde alles. Het werd duidelijk dat hij gehandeld had vanuit een seksueel motief."

Er worden ook sporen gevonden van seksueel geweld op het lichaam van Wall, wat vermoedelijk na haar dood gebeurde. Madsen wordt daardoor ook aangeklaagd voor lijkenschennis en 'seksueel misbruik anders dan geslachts­gemeenschap'.

Krankzinnige situatie

Een maand later wordt een verzwaarde zak uit de baai van Køge opgevist. Daarin zitten haar kleren, schoenen, ondergoed, een mes en het hoofd van Wall. Het wordt pijnlijk duidelijk dat Madsen haar lijk aan stukken heeft gesneden. In de rechtszaal verklaarde hij dat dat de enige manier was om haar lichaam van zijn onderzeeër te krijgen. Hij gebruikte daarvoor 'alles wat op zijn boot te vinden was', waaronder een zaag en een schroevendraaier. "Het was een krankzinnige situatie en ik heb gebruikt wat er voor handen was", aldus Madsen. Hij deed dat op de grond van de badkamer van de duikboot. De man weigerde verder in detail te gaan. "Het is zo vreselijk dat ik niet veel wil vertellen. Ik wil enkel kwijt dat het verschrikkelijk was." Volgens hem had hij haar ook alleen maar gestoken om te voorkomen dat de torso zou komen bovendrijven door ontbindingsgassen.

De schedel van Wall vertoont geen fracturen, waardoor het verhaal van het vallende luik onderuitgehaald wordt. Madsen blijft echter stellig ontkennen dat hij haar vermoord heeft. In zijn derde versie van de feiten beweert hij dat ze omkwam door koolmonoxidevergiftiging, nadat de motor van de duikboot mankementen vertoonde. Tijdens het proces blijkt echter dat het lichaam van de journaliste geen sporen van koolmonoxide bevatte, en videobewijs toont aan dat de zaag waarmee Madsen haar in stukken zaagde een paar uur ervoor nog in zijn werkschuur hing. Het werktuig was dus niet 'zomaar' aanwezig in de duikboot. Daarnaast werden ook plukken haar gevonden op de duikboot - vermoedelijk heeft Madsen het haar van Wall geknipt. De openbare aanklager denkt dat hij dat haar elders wilde dumpen om de aandacht van hem weg te leiden.

Psychiatrisch rapport

Op het proces leest de openbare aanklager ook stukken voor uit het psychiatrische onderzoek waar Madsen aan moest meewerken. Zijn getuigenis wordt daardoor nog ongeloofwaardiger. "Wat doe je als je een groot probleem hebt? Dan deel je het op in iets dat kleiner is", zou hij onder meer geantwoord hebben op de vraag waarom hij Wall in stukken sneed. De artsen concluderen dat de uitvinder 'seksueel afwijkend is met narcistische en psychopathische trekken, manipulatief is en een ernstig gebrek heeft aan empathie en spijt'.

Dat rapport wordt versterkt door de getuigenis van een goede vriendin van Madsen. Ook zij schetst een onthutsend beeld van de man. Hij zou volgens haar geobsedeerd geweest zijn door pornografische fantasieën over vrouwen en dood. "De meest comfortabele dood volgens hem was om opgesloten te worden in een buis met naakte vrouwen en kleine katjes. Daarop moest de buis rondgedraaid worden, zodat je niet in slaap kon vallen en je zou sterven door slaapgebrek", getuigde ze. Volgens haar was hij ook op zoek naar “gekke vrouwen” om hen “te filmen”. Hij zou een snuffmovie willen maken hebben – waarin een echte moord of een ander misdrijf wordt getoond – en had daarvoor haar hulp gevraagd.

Gruwelijke filmpjes

Het geheel wordt bevestigd door de vreemde video's die gevonden werden op de computer van Madsen, en die beelden worden ook getoond aan de jury. Op een daarvan is een vrouw te zien die haar kleren uittrekt, waarna ze naakt op een stoel gaat zitten. Vervolgens wordt haar keel overgesneden door een man, die haar uiteindelijk onthoofdt. Dat thema komt ook terug in de andere filmpjes.

Madsen ziet er echter het probleem niet van in. De man gedraagt zich tijdens het proces vaak erg arrogant. Op de vraag waarom hij naar die video's had gekeken, antwoordde Madsen erg bits. "Waarom hebt u naar ‘Se7en’ (een crimithriller, nvdr.) gekeken?", pareerde hij. Zijn advocaat probeerde nog twijfel te zaaien door de patholoog te vragen of hij nu de doodsoorzaak met 100 procent zekerheid kan zeggen. Door de staat van ontbinding is dat echter onmogelijk, en Madsen blijft volhouden dat het om een ongeluk ging. Of de jury hem zal geloven, valt echter te betwijfelen.