Vandaag start het 19e vijfjaarlijkse partijcongres in China

Bron: Belga 1 AP Een bijeenkomst voorafgaande aan het 19e Nationaal Partijcongres in Peking, China. In de Chinese hoofdstad Peking gaat vandaag het 19de nationale congres van de Communistische Partij van start. Op het vijfjaarlijkse partijcongres worden de leden van het Centraal Comité gekozen. Dat kiest dan op zijn beurt wie er in het Politbureau mag zetelen, het almachtige uitvoerende orgaan van de partij, waarin onder andere de president zetelt.

Op het partijcongres, dat een week zal duren, zal president Xi Jinping terugblikken op zijn eerste vijf jaar als staatshoofd en zal hij de agenda voor de komende termijn aankondigen. In totaal nemen bijna 2.300 vertegenwoordigers vanuit alle hoeken van het land eraan deel. In de aanloop naar het congres schroefde de overheid de (online) censuur omhoog en werden zware veiligheidsmaatregelen genomen.

Nieuwe leden

Het 19de partijcongres is erg belangrijk omdat een groot deel van het Centraal Comité en het Politbureau vervangen moet worden. Veel van de leden hebben de maximumleeftijd bereikt, of waren het slachtoffer van de grootschalige anticorruptiecampagne van Xi. Zo gaan naar schatting 200 leden van het Comité - dat momenteel uit 376 leden bestaat - op pensioen, terwijl er 38 het slachtoffer waren van de anticorruptiecampagne. In het 25-koppige Politbureau zullen naar verwachting 10 tot 11 leden zich terugtrekken.





Meer bondgenoten voor hervormingen

Nog belangrijker is echter het staande comité van het Politbureau, het allerhoogste orgaan in de Chinese politiek. Dat bestaat uit 7 leden, inclusief de president. Daarvan zullen er 4 of 5 vervangen moeten worden, omdat ze te oud worden. President XI heeft nu dus de kans om zich te omringen met meer bondgenoten - om zo genoeg steun te vergaren om grote hervormingen door te voeren - en zijn opvolging in 2022 te verzekeren.

Macht vergroten

Verwacht wordt dat Xi zijn macht dus zal vergroten en zijn stempel zal drukken op China, om zo tot de grootste drie leiders gerekend te worden, naast Mao Zedong, stichter van de Volksrepubliek China, en Deng Xiaoping, die grote economische hervormingen doorvoerde en de markten openstelde.