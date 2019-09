Vandaag opnieuw wereldwijde klimaatstaking: acties in Europa, Amerika en Azië (maar niet bij ons) KVDS

27 september 2019

09u45

Bron: Belga 0 Buitenland Er vindt vandaag (vrijdag) opnieuw een wereldwijde klimaatstaking plaats onder leiding van Fridays for Future. Dat moet een week van internationale klimaatacties afsluiten. Er zijn acties gepland in Azië, Amerika en Europa. Er vindt vandaag (vrijdag) opnieuw een wereldwijde klimaatstaking plaats onder leiding van Fridays for Future. Dat moet een week van internationale klimaatacties afsluiten. Er zijn acties gepland in Azië, Amerika en Europa. De actie van eerder vandaag in Nieuw-Zeeland lokte tienduizenden studenten en sympathisanten op meer dan 40 locaties.

Volgens een lijst die dinsdag nog werd bijgewerkt, zijn er stakingen gepland in India, Spanje, Italië, Zweden, Denemarken, Finland, Portugal, Duitsland, Chili, Argentinië en Canada. In ons land is geen klimaatstaking gepland.

Inspanningen

De hele week stond in het teken van het klimaat naar aanleiding van de VN-klimaattop op maandag in New York. Meer dan 60 landen hebben toen beloofd hun inspanningen te verhogen om de klimaatverandering tegen te gaan. De ‘Week for future’ begon met een wereldwijde klimaatstaking op vrijdag 20 september en eindigt vandaag. Vorige week liepen volgens milieu-organisatie 350.org - een van de organisatoren - 4 miljoen mensen mee in de klimaatstaking in meer dan 150 landen.





De Fridays for Future-beweging begon met de wekelijkse staking van Greta Thunberg (16) voor het Zweedse parlement. Zij zal voor deze wereldwijde klimaatstaking volgens haar Twitteraccount aanwezig zijn in Montreal, Canada.

