Vandaag loopt nucleair verdrag dat einde maakte aan Koude Oorlog officieel af, VS kondigen test voor nieuw raketsysteem aan

02 augustus 2019

08u53

Bron: ANP, Belga, de Volkskrant 4 De afspraak uit 1987 tussen de VS en Rusland om middellangeafstandsraketten in de ban te doen, bestaat vanaf vandaag niet meer. Dreigt er nu een nieuwe wapenwedloop tussen de VS en Rusland? De Verenigde Naties zijn er alvast niet gerust in.

Het INF-akkoord riep in 1987 een halt toe aan de kernwapenwedloop in Europa en luidde het einde van de Koude Oorlog in. Het verdrag verbood de productie en bezit van op het land gebaseerde raketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die kernkoppen kunnen dragen.

De VS lanceerden echter op 1 februari formeel de procedure om zich uit het bilaterale akkoord uit de Koude Oorlog te trekken omdat Rusland weigerde te stoppen met wat het Westen beschouwt als een schending van het verdrag. Op 3 juli bekrachtigde de Russische president Vladimir Poetin op zijn beurt de opschorting van de Russische deelname aan het akkoord. Zonder herbevestiging verstrijkt vandaag dus het INF-verdrag.

De angst is nu dat een wereld zonder INF-verdrag afstevent op een nieuwe wapenwedloop. “Het beëindigen van het INF-verdrag maakt de wereld onveiliger en minder stabiel”, waarschuwde VN-secretaris generaal António Guterres gisteren al.

Nieuwe raketsystemen

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo geeft naar verwachting vandaag nog een verklaring. Ook de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, geeft deze middag een persconferentie op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Het Pentagon heeft gisteren alvast tests voor nieuwe raketsystemen aangekondigd. De nieuwe raketten zijn bedoeld om Rusland te kunnen bereiken, zei een Defensiemedewerker tegen CNN. De tests vinden waarschijnlijk in de komende paar weken plaats.