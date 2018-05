Vandaag dan toch Italiaanse regering? Berlusconi zet licht op groen voor kabinet van Lega en Vijfsterrenbeweging TT

10 mei 2018

06u37

Bron: Belga 1 Silvio Berlusconi heeft het allerlaatste moment dan toch zijn fiat gegeven voor de vorming van een regering van Lega en de Vijfsterrenbeweging. Hij haalt zo een belangrijk struikelblok weg voor de moeizame regeringsvorming, want de rechtspopulistische Lega maakt deel uit van de centrumrechtse alliantie waartoe ook Berlusconi's Forza Italia behoort.

"Als een andere politieke macht uit de centrumrechtse coalitie de verantwoordelijkheid wil nemen om een regering te vormen met de Vijfsterrenbeweging, dan nemen wij daar met respect akte van", aldus Berlusconi.

Hij stelde ook dat hij zijn veto niet zal uitspreken of randvoorwaarden zal stellen voor een regering van Lega en M5S, en dat hij maatregelen die in lijn liggen met de ideeën van de centrumrechtse coalitie, zal ondersteunen.

Berlusconi voegde er nog aan toe dat zijn partij wel geen vertrouwensstem zal geven aan M5S, "die niet de politieke maturiteit heeft om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen", maar dat een samenwerking tussen Lega en M5S "niet het einde zal betekenen van de coalitie". Beide partijen zullen bij lokale en regionale verkiezingen nog samenwerken, ook al stapt de Lega met M5S in zee.

Lega en M5S hebben de stemmen van Forza Italia niet nodig om samen in een regering te stappen, maar Lega vraagt wel de garantie van Berlusconi dat hij niet vijandig tegenover zo'n coalitie staat. De Vijfsterrenbeweging weigert dan weer om met de door schandalen geplaagde Berlusconi in zee te gaan.

President Sergio Mattarella had de partijen nog tot vandaag gegeven om een regering te vormen, zo niet zouden er over enkele maanden of op het einde van het jaar nieuwe verkiezingen vormen.