Vandaag D-day voor peuter Julen? Spaans jongetje zit intussen al 11 dagen in de put

ttr Inge Bosschaerts

24 januari 2019

10u10

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Het is al elf dagen geleden dat het tragische ongeval zich voordeed. De Spaanse peuter Julen (2) verdween toen in een diepe schacht in het Spaanse bergdorpje Totalán toen zijn vader vuur wilde aansteken om paella klaar te maken en zijn moeder afgeleid werd door een telefoontje. Reddingswerkers botsen op het ene na het andere probleem tijdens het graven. Het is nog maar de vraag of de peuter vandaag wel uit de put kan worden gehaald. Intussen is al een mirakel nodig om Julen nog levend terug te vinden.