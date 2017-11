Vancouver legt Airbnb aan banden KV

Verhuurders morgen in Vancouver voortaan enkel nog een kamer in hun woning verhuren of hun volledige woning op tijdelijke basis, wanneer ze bijvoorbeeld op vakantie zijn. Vancouver, de Canadese metropool aan de westkust van het land, heeft vandaag nieuwe regelgeving goedgekeurd die huiseigenaars verbiedt om bepaalde vormen van huisvesting te verhuren via websites als Airbnb. De stad hoopt daarmee het tekort op de huizenmarkt aan te pakken dat geleid heeft tot torenhoge huurprijzen.

Huizen die langdurig onbewoond zijn, volledige appartementen of ‘suites’ – appartementen of studio’s ingebouwd in een eengezinswoning – mogen niet langer aangeboden worden op Airbnb. Eigenaars morgen voortaan wel een kamer in hun woning verhuren, of ze mogen hun volledige woning verhuren op tijdelijke basis, wanneer ze bijvoorbeeld op vakantie zijn. Verhuurders moeten dan wel jaarlijks 49 Canadese dollar neertellen voor een vergunning.

Met de nieuwe maatregelen hoopt de stad zo’n 1000 huizen, appartementen en ‘suites’ op de algemene huurmarkt te krijgen en tegelijkertijd een wettelijk kader te creëren voor eigenaars die gebruik willen maken van websites zoals Airbnb en Expedia’s HomeAway.

Vancouver heeft de duurste immomarkt van Canada. De voorbije vijf jaar stegen de woningprijzen in de stad met 75 procent en ook de huurprijzen gaan gestaag de hoogte in. Eerder dit jaar voerde de stad al een hoge belasting in op leegstaande woningen, waarmee ze hoopt 25.000 huizen en appartementen beschikbaar te maken voor de huurmarkt.

Volgens inwoners van Vancouver zijn onder andere websites als Airbnb en buitenlandse woningkopers verantwoordelijk voor de onbetaalbare huurprijzen. Tegenstanders van de nieuwe regelgeving argumenteren echter dat de kortetermijnverhuur van een woning of appartement veel meer flexibiliteit biedt en ook meer opbrengt: volgens hen erg belangrijk in een dure stad zoals Vancouver.

AirBnB laat in een verklaring weten dat het actief blijft in Vancouver en prijst de inspanningen van de stad om het “woningdelen te erkennen en reguleren”.