Vanaf nu ook suikertaks op frisdrank in het Verenigd Koninkrijk: blikje Coca-Cola wordt 18 pence duurder kg

06 april 2018

14u35

Bron: Belga 0 Sinds vandaag geldt in het Verenigd Koninkrijk een belasting op suikerhoudende dranken. Op die manier wil de regering de consumptie van suiker en obesitas bij kinderen aanpakken. Een blikje Coca-Cola wordt ongeveer 18 pence duurder.

De nieuwe belasting zal "helpen om het suikerverbruik terug te dringen en dient om sportprojecten te financieren" voor kinderen, evenals voor de verdeling van ontbijt op school, klinkt het. Uit gegevens van de Britse overheid over Engeland blijkt dat een derde van de kinderen die beginnen aan de middelbare school, te kampen heeft met overgewicht of obesitas.

"Onze jongeren drinken gemiddeld het equivalent van een badkuip gevuld met suikerhoudende dranken per jaar, wat bijdraagt tot de verontrustende toename van obesitas in ons land", zegt staatssecretaris voor Volksgezondheid Steve Brine in een communiqué.

18 tot 24 pence duurder

Op een drankje met 5 tot 8 gram suiker per 100 milliliter, zal een belasting geheven worden van 18 pence op de prijs per liter. Voor een consumptie met meer dan 8 gram suiker per 100 milliliter loopt dat op tot 24 pence.

Heel wat frisdrankproducenten hebben intussen al maatregelen genomen om de hoeveelheid suiker in hun dranken terug te dringen. Daardoor zijn de verwachte opbrengsten voor de schatkist teruggelopen van 520 naar 240 miljoen pond (van 595 naar 275 miljoen euro). Enkele grote producenten, waaronder Pepsi en Coca-Cola, hebben het recept van hun meest verkopende frisdrank echter niet aangepast. Daardoor wordt een blikje Coca-Cola ongeveer 18 pence duurder, op voorwaarde dat de belasting volledig doorgerekend wordt aan de klant.

België

In België is er sinds begin 2016 een belasting op suikerhoudende dranken. De regering had plannen om een algemene suikertaks, dus ook voor voeding, in te voeren, maar dat idee is afgevoerd. Wel werd in het Zomerakkoord beslist om de suikertaks uit te breiden naar dranken met suikervervangers, zoals light-dranken.