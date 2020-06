Vanaf morgen opnieuw toeristen welkom in Frankrijk, restaurants in Parijs mogen heropenen JOLE

14 juni 2020

19u51

Bron: AP 0 Vanaf morgen, 15 juni, openen heel wat landen opnieuw hun grenzen. Ook Frankrijk verwelkomt opnieuw toeristen. De lockdown wordt er opgeheven. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron vanavond gezegd in een toespraak tot de natie.

Macron zei dat vanaf morgen heel het Europees deel van Frankrijk “groen” zal kleuren, wat betekent dat er geen lockdown meer van kracht is. In Ile-de-France, de regio waarbinnen ook Parijs ligt, mogen morgen de cafés en restaurants heropenen. Ook bezoeken aan rust- en verzorgingstehuizen zullen weer mogen. Scholen en middelbare scholen mogen vanaf 22 juni weer alle leerlingen ontvangen. De tweede ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen, die was uitgesteld vanwege de coronavirus, kan doorgaan op 28 juni, klonk het nog.

Dadelijk meer