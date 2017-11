Vanaf morgen in heel Nederland te koop: de frikadellenvlaai

Aldi De frikadellenvlaai die vanaf morgen in de Aldi in Nederland te koop is.

Hij is al een tijdje een hype bij de liefhebbers, maar vanaf morgen legt winkelketen Aldi hem over heel Nederland in de rekken: de frikadellenvlaai. Mét currysaus, en de tip om hem "even in de oven op te warmen".