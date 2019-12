Vanaf eind 2020 geen vluchten meer na elf uur ‘s avonds op Eindhoven Airport HLA

23 december 2019

19u26

Bron: Belga 4 Op Eindhoven Airport mogen met ingang van het winterseizoen 2020-2021 geen geplande vluchten meer landen na 23.00 uur 's avonds. Dat staat in de nieuwe vergunning die de luchthaven heeft ontvangen van de overheid. De stap is bedoeld om de hinder voor omwonenden te verminderen.

De overheid wilde eigenlijk dat dit soort late vluchten op Eindhoven al eerder in de ban zouden gaan. Maar dit bleek geen haalbare kaart, wegens opgebouwde rechten van betrokken luchtvaartmaatschappijen. Daardoor is er in het aankomende zomerseizoen, van 29 maart tot en met 24 oktober 2020, nog ruimte voor maximaal vier landingen per dag na 23.00 uur. Eindhoven Airport werkt momenteel in overleg met de maatschappijen aan het structureel verplaatsen van de late vluchten naar andere momenten op de dag.

Met de nieuwe vergunning, die loopt van 1 januari volgend jaar tot en met 31 december 2021, wordt invulling gegeven aan een eerder adviesrapport. In lijn met die aanbevelingen is het maximum aantal vliegbewegingen - landingen en vertrekken - vastgesteld op 41.500 per jaar. Dat is lager dan het huidige maximum van 43.000 bewegingen.

Het is de bedoeling dat het aantal toegestane landingen en vertrekken in de toekomst niet meer wordt bepaald aan de hand van een vast aantal slots, maar op basis van de hoeveelheid geluid die de luchthaven produceert. Aan de ontwikkeling van dit nieuwe systeem wordt nog gewerkt.