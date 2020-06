Vanaf 1 juli geen limiet aan aantal bezoekers bijeenkomsten in Nederland SPS

23 juni 2020

19u08

Bron: ANP 4 De Nederlandse regering komt morgen met een grotere versoepeling van de coronamaatregelen dan eerder was aangekondigd. Voor bijeenkomsten geldt vanaf 1 juli geen maximaal aantal bezoekers meer, zolang onderling 1,5 meter afstand kan worden bewaard. Ook moet aan de poort worden gecontroleerd of mensen ziek zijn.

Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Nu geldt in bijvoorbeeld horecagelegenheden, theaters, bioscopen en kerken nog een maximum van dertig bezoekers. Dat zou in de oorspronkelijke planning per 1 juli worden opgeschroefd naar honderd.

Voor bijeenkomsten waar geen controle vooraf plaatsvindt bij bezoekers, blijft wel een limiet gelden. Binnen mogen dan maximaal 100 mensen worden toegelaten, in de buitenlucht 250.

Ook voor organisatoren van sommige evenementen in Nederland is er goed nieuws. Bijvoorbeeld festivals en kermissen zouden al vanaf 1 juli kunnen doorgaan, mits de gemeente daar een vergunning voor verleent. Ook hier geldt dat bezoekers voldoende afstand moeten houden en vooraf moeten worden bevraagd over eventuele ziekteverschijnselen.

Voor evenementen zullen wel beperkingen blijven gelden. Zo is het niet de bedoeling dat er massaal gedanst, geschreeuwd en gezongen wordt. Maar tot dusver was de verwachting dat vergunningsplichtige evenementen tot 1 september helemaal verboden zouden blijven.

De regering neemt morgen verder een definitief besluit over de heropening op 1 juli van sportscholen, kantines, casino’s en sauna’s. Die moeten wel aan allerlei voorwaarden voldoen zoals een goede ventilatie en maatregelen om afstand te kunnen houden.

