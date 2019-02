Van zero naar hero dankzij brexit: Britse radiomaker kibbelt ‘on air’ met brexitsupporters AW

08 februari 2019

12u34

Bron: NYT 1 Hij heeft dan wel een vermoeiende job, James O’Brien (47) werd wel beroemd dankzij die zenuwslopende job. De Britse radiomaker belt dagelijks met hevige brexitsupporters en tracht hen te overtuigen van de vele nadelen. Onweerlegbare logica, volgens de 47-jarige radiomaker.

Voor de brexit was James O’Brien een bescheiden en eerder onbekende radiomaker voor het Britse commerciële radiostation LBC. Maar na 23 juni 2016, de dag van het referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk, veranderde dat. Op amper twee jaar tijd verviervoudigde zijn aantal volgers op sociale media. Verder schreef hij een boek dat tot een van de vijf bestsellers in Groot-Brittannië behoort. Ook op Youtube is hij een ware hit.



Hoe hij dat deed? O’Brien was hevig gekant tegen de brexit – dat is hij overigens nog steeds – en besloot in gesprek te gaan met de brexitsupporters. Dat doet hij van maandag tot en met vrijdag live in de studio, en dat maar liefst drie uur lang (van 10 tot 13 uur).

Listening to @mrjamesob on @LBC The clips are incredible, the lies from the Brexiteers are there for all to hear. Put them on a reel & play them all day. We need a second referendum for the sake of democracy. Bryan Gothelf(@ gotty27) link

Gekibbel

Drie uur lang belt hij talrijke brexitsupporters op waarna ze in gesprek met elkaar gaan. Dat wordt, net zoals dat gebeurt bij onze Vlaamse radiozenders, ook gefilmd. Het resultaat? Een honderdtal filmpjes met veel gefrons, gezucht en gekibbel: hilariteit alom.



Nochtans start de Britse radiohost elk gesprek kalm, rustig en sereen, alsof hij voor een of andere hulplijn werkt. Maar wanneer de koppige bellers weigeren akkoord te gaan met de “onweerlegbare argumenten” van O’Brien, maken de logische argumenten al snel plaats voor komisch gekibbel.

Kalm starten

Zo belde hij een tijdje geleden met een zekere Julian. De man beweerde dat de Conservatieve Partij van de Britse premier Theresa May de Europese Unie niet tijdig inlichtte over de mogelijkheid van een brexit zonder deal. Een verzuchting bij vele brexitsupporters. Maar ook eentje die niet helemaal terecht is.

“Dat klopt niet”, reageerde O’Brien dan ook. “In maart 2018 publiceerde de Europese Unie tachtig opmerkingen over een harde brexit”, aldus O’Brien. “Dat was bijna een jaar geleden.” Als ze een harde brexit “gedetailleerd” voorbereiden, dan zijn ze er ook van op de hoogte, zo redeneerde O’Brien. “Herhaal wat ik zeg. Als dat niet lukt, moet je nog eens luisteren”, vervolgde de radiomaker nadat de luisteraar zijn foutief statement probeerde te herhalen.

Herhaal wat ik zeg. Als dat niet lukt, moet je nog eens luisteren James O’Brien, radiomaker voor het Britse commerciële radiostation LBC

Al snel liet de radiomaker zijn rustige aanpak varen. “Jij durft! Je beweert op nationale radio dat Groot-Brittannië nooit liet weten aan de EU dat een no deal-brexit een mogelijkheid was, zo’n statement is niet eens grappig Julian”, zei hij met luide stem. “Dat is hetzelfde als beweren dat de maan van kaas is gemaakt.” Waarop hij benadrukte: “Terwijl je op de maan zit!”.

“Ik ben niet akkoord”, besloot de luisteraar het gesprek.

(Lees verder onder de video)

Succesvolle carrière

Zulke gesprekken zijn een hit op Youtube, waar ze gemiddeld zo’n 100.000 keer worden aangeklikt en beluisterd. Of O’Brien een van zijn kritische luisteraars ook al overtuigde van de nadelen van de brexit, is niet duidelijk. Gelukkig kan O’Brien zich troosten met zijn succesvolle carrière, die ging er serieus op vooruit sinds de brexit.