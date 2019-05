Van ‘Ze is weg!’ tot ‘Opgeruimd staat netjes’: Britse pers haast euforisch over exit Theresa May Sven Van Malderen

24 mei 2019

18u32

Bron: BBC/Guardian/Daily Mail/The Sun 0 In de Britse pers wordt haast euforisch gereageerd op het vertrek van Theresa May als premier. “Ze is weg”, kopt de Daily Mail op haar Facebookpagina. De vier uitroeptekens laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

‘The Guardian’ lost de kwestie iets subtieler op door lezers aan het woord te laten. Maar ook hier volgt een bikkelhard eindoordeel. “Opgeruimd staat netjes.”

The Sun beklemtoont dat May eindelijk de handdoek geworpen heeft.

Daarnaast is er ook aandacht voor haar opvallende momenten. “Thanks for the maymories (Bedankt voor de herinneringen; nvdr)”, luidt het met een fijne woordspeling. De nadruk ligt hier echter op de gekke bekken en opvallende grimassen die ze ooit trok en -uiteraard- haar onvergetelijk robotdansje. Opnieuw niet te positief dus.

BBC: “Altijd onlosmakelijk verbonden met brexitfiasco”

Op de site van de BBC wordt meer inhoudelijk afgerekend met May. “Ze werd gewoon overdonderd door de job”, luidt de conclusie in het commentaarstuk van politiek journaliste Laura Kuenssberg. “Ze had niet het politieke talent om de verdeeldheid binnen haar eigen partij de baas te kunnen.”

“May had weinig echte vrienden die haar konden bijstaan als de nood hoog werd. Zelfs nu zijn er maar weinig kabinetsleden die haar echt kennen. Er was geen geloof en geen vertrouwen.”

“May werd ook overdonderd door het parlement. Na de verkiezing in 2017 zei een prominent lid van de Tories mij dat hij slechts zes kameraden nodig had om de boel plat te leggen. Die voorspelling is helemaal uitgekomen.”

“Niemand kan de premier een gebrek aan inzet verwijten. Zelfs bij haar afscheid legde ze nog de klemtoon op de veranderingen die ze verwezenlijkt heeft. Denk maar aan haar ingrepen op vlak van huiselijk geweld, rassendiscriminatie en woningnood. Maar ze moet beseffen dat haar naam altijd onlosmakelijk verbonden zal blijven met het brexitfiasco. De verhouding tussen enerzijds de enorme uitdagingen en anderzijds haar politiek talent heeft altijd scheef gezeten.”

Guardian: “Onvergeeflijk”

Het opiniestuk in ‘The Guardian’ klopt op dezelfde nagel. “De poging van May om al haar verwezenlijkingen in de verf te zetten, klonk wat pathetisch. Minder wegwerpplastic? Lovenswaardig uiteraard, maar zo zal ze niet herinnerd worden. May zag de brexit nooit als haar enige doel in Downing Street. Die foute inschatting zou een grote rol spelen in haar latere ondergang.”

“De onderhandelingen in Brussel vatte ze slecht voorbereid aan. De lessen die ze kreeg op vlak van economie en diplomatie kwamen hard aan. Alsof dat nog niet vernederend genoeg was, slaagde ze er ook niet in om die lessen te vertalen naar een nationaal publiek. Onvergeeflijk.”

