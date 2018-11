Van “voorzichtig optimisme” tot “nog lang geen akkoord”: brexit-gesprekken blijven aanslepen ondanks nachtelijke onderhandelingen “Eindspel is ingezet” TT

13 november 2018

11u35

Bron: Reuters, The Guardian, BBC 0 "Een akkoord is mogelijk de komende 24 tot 48 uur, maar helemaal zeker is het niet.” Die boodschap van “voorzichtig optimisme” gaf de kabinetschef van de Britse premier Theresa May vanmorgen mee op de BBC-radio over de brexit-onderhandelingen. Andere, Europese bronnen waren afgelopen nacht minder optimistisch en spraken over “substantiële meningsverschillen”. Ultiem twistpunt in de gesprekken blijft zoals steeds de kwestie van de Ierse grens.

Volgens kabinetschef David Lidington staan het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op het punt een akkoord te sluiten. Maar zoals altijd geldt dat er geen akkoord is zolang er geen akkoord is over alles. “We zijn er nog niet”, aldus Lidington. “Maar we zijn zo dicht genaderd dat we elkaar bijna kunnen aanraken. Een deal de komende 24 of 48 uur is nog altijd mogelijk, maar helemaal zeker is dat niet. Dat vat het zowat samen. Ik ben voorzichtig optimistisch.”

Gisterenavond zei premier May zelf nog dat er “belangrijke openstaande kwesties” overbleven, maar dat het “eindspel” wel was ingezet. May's team en Europese onderhandelaars zaten tot 2.45 uur vannacht Britse tijd samen op Downing Street, maar gingen dan zonder akkoord weer uit elkaar. Volgens Britse media ligt de impliciete deadline voor een akkoord op morgen, omdat het daarna te laat is om in november nog een top te organiseren waarop de Europese staats- en regeringsleiders het akkoord kunnen bezegelen. Daardoor zou het Britse parlement een eventueel akkoord dan weer niet meer voor Kerstmis kunnen behandelen.

Vandaag komt de Britse regering bij elkaar, oorspronkelijk met de bedoeling een akkoord te bezegelen, maar dat punt zou ondertussen niet meer op de agenda staan.

Tot de EU-uitstap op 29 maart blijven nog maar vier en een halve maand over. Grootste twistpunt in de onderhandelingen blijft de Ierse grenskwestie en het tijdelijk mechanisme dat in werking moet treden als er tegen 2020 nog altijd geen nieuw handelsakkoord is, de zogenaamde ‘backstop’. Dat systeem moet ervoor zorgen dat er dan geen harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland. De Britse regering wil dat het systeem sowieso tijdelijk is uit vrees dat het Verenigd Koninkrijk anders de facto in een douane-unie blijft zonder er iets over te zeggen te hebben. “De premier heeft keer op keer gezegd dat als de backstop ooit gebruikt wordt - wat wij niet willen - het tijdelijk en niet van onbepaalde duur moet zijn”, aldus haar kabinetschef vanmorgen nog op de radio.

Europa zou extra voorwaarden hebben gevraagd om een akkoord te kunnen sluiten, onder andere over de rechten van Europese vissers in Britse wateren na de EU-uitstap. Vanuit Brussel klinkt het dat een gebrek aan een akkoord niet per se een kwestie is van Brits-Europese meningsverschillen dan wel van interne Britse twistpunten. Afgelopen weekend gaven verschillende parlementsleden van May's eigen partij en haar Noord-Ierse coalitiepartner DUP nogmaals te kennen dat de premier niet te veel toegevingen mag doen.