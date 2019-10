Van vijfvoudige moord beschuldigde 9-jarige verschijnt voor rechter: “Ik begrijp ‘vermeend’ niet” Joeri Vlemings

22 oktober 2019

18u06

Bron: CBS News 20 Kyle Alwood is amper negen jaar, maar hij wordt in de Amerikaanse staat Illinois berecht als een volwassene voor vijfvoudige moord. Toen de rechter hem wou duidelijk maken waarvan hij precies beschuldigd wordt, begreep de knaap een aantal woorden niet. Volgens de aanklager zette Kyle in april bewust zijn ouderlijke huis in brand. Vijf familieleden stierven.

Bij het aanhoren van de beschuldigingsakte gisteren moest de kleine Kyle aan zijn advocaat vragen wat de woorden “vermeend”, “brandstichting” en “residenten” betekenden. Kyle Alwood wordt beschuldigd van vijfvoudige moord met voorbedachten rade en verschillende gevallen van brandstichting. Kyle verliet het gerechtsgebouw in tranen, aan de zijde van zijn grootvader.

Kyles moeder, Katie Alwood, kreeg van de rechter een spreekverbod over de zaak. Ze wordt momenteel behandeld voor mentale problemen in een ziekenhuis in Chicago. Kort na het drama sprak ze nog wel met CBS News. Ze zei over haar zoontje: “Iedereen bekijkt hem nu als een monster, maar dat is hij niet. Mensen maken fouten, zoals hij nu. Natuurlijk was het een vreselijke tragedie, maar dat rechtvaardigt nog altijd niet om zijn leven ervoor weg te gooien”.

In de verschrikkelijke brand kwamen vijf familieleden van Kyle om: zijn broertje Daemeon Wall (2), zijn zusje Ariel Wall (1), zijn overgrootmoeder Kathryn Murray (69), de verloofde van zijn moeder, Jason Wall (34), en zijn nichtje, Rose Alwood (2). Ook mama Katie Alwood was in het huis toen de brand uitbrak, maar zij kon - net als Kyle zelf - ontkomen. “Ik stond bij het raam en zei tegen mijn kinderen dat het mij speet dat ik hen niet kon redden”, zei Katie Alwood.

De moeder van Kyle zei dat haar zoon nog voor de brandstichting de diagnose had gekregen dat hij lijdt aan een vorm van schizofrenie, ADHD en een bipolaire stoornis. Ze voegde eraan toe dat hij een tweede kans verdiende. De zus van Katie Alwood, Samantha, verloor haar tweejarige dochtertje Rose in de vuurzee. Samantha Alwood is het niet eens met haar zus en vindt dat haar neefje Kyle streng gestraft moet worden. “Hij moet ergens heen gaan tot hij de leeftijd heeft om naar de jeugdgevangenis te gaan. Vandaar moet hij de gevangenis in. Want of hij dit nu zo had bedoeld of niet, uiteindelijk begreep hij wat vuur kon aanrichten.”

Er kwam veel kritiek op de beslissing om de jongen te laten berechten als een meerderjarige. Gloria Browne-Marshall, professor aan het John Jay College, sprak van machtsmisbruik van de aanklager. “Je kan maar moeilijk bevatten hoe een negenjarige de geestesgesteldheid kan hebben om te beseffen dat zijn daden zou kunnen leiden tot de dood”, zei ze. De aanklager verdedigt zijn beslissing en zei dat Kyle waarschijnlijk een voorwaardelijke straf zal krijgen.

Op 22 november zal er een nieuwe hoorzitting zijn nog voor het proces.