Van vijf jaar cel naar voorwaardelijke straf: Samsung-kopstuk weer op vrije voeten Redactie

05 februari 2018

08u51

Bron: afp/belga 0

De erfgenaam van het Zuid-Koreaase Samsung-concern, Jay Y. Lee, is onverwacht weer op vrije voeten. In beroep heeft een rechtbank de wegens corruptie veroordeelde zakenman een voorwaardelijke straf gegeven.

Lee is vice-voorzitter van Samsung Electronics en erfgenaam van het grootste conglomeraat van Zuid-Korea. In augustus werd hij tot vijf jaar cel veroordeeld voor zijn rol in het corruptieschandaal dat tot de afzetting leidde van ex-presidente Park Geun-Hye.

Maar in beroep is zijn straf teruggebracht tot een voorwaardelijke celstraf van tweeënhalf jaar. De rechter oordeelde dat hij onmiddellijk diende vrij te worden gelaten. Lee zat 353 dagen in de cel.