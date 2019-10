Van “verwoestende klap voor IS” tot “strijd is nog niet afgelopen”: wereld reageert op dood al-Baghdadi LH

27 oktober 2019

17u03

Bron: Belga, Reuters 0 De dood van IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi is een "verwoestende klap" voor de terreurorganisatie, die vreselijke aanslagen heeft uitgevoerd over heel de wereld. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper gezegd tijdens het CNN-programma ‘State of the Union’. De Amerikanen blijven waakzaam, en zullen ook achter mogelijke nieuwe leiders van IS aangaan, klinkt het. Verschillende regeringsleiders en ministers hebben de Verenigde Staten intussen gefeliciteerd met de militaire operatie.

"Het was niet alleen hun leider, maar ook de oprichter van de groep. Hij was op veel manieren een inspirerende leider. Hij richtte IS op in 2014 en hij zorgde ervoor dat het kalifaat werd opgericht in de regio. Dit is een enorme tegenslag voor hen", aldus Esper. Esper voegde ook toe dat de Amerikanen goed in het oog zullen houden welke de volgende stappen zijn. "En als een nieuwe leider of leiders opduiken, dan zullen we ook achter hen aangaan", zegt de minister.

Explosievenvest

Volgens Esper gaf president Donald Trump "op het einde van vorige week" het bevel voor de operatie, nadat hij verschillende opties voorgelegd had gekregen. Het doel was om hem gevangen te nemen, of indien nodig te doden. "De president heeft een duidelijke beslissing genomen en onze troepen en partners hebben die op een briljante manier uitgevoerd", aldus de minister.



Op de vraag van journalist Jake Tapper of al-Baghdadi zichzelf inderdaad van het leven heeft beroofd, antwoordde Esper: “We hebben gevraagd dat hij naar buiten zou komen en zichzelf zou overgeven. Hij is naar een ondergrondse ruimte gegaan en heeft tijdens het proces om hem eruit te krijgen, een explosievenvest doen ontploffen, zo denken we toch, en zichzelf omgebracht.”

Twee Amerikaanse soldaten raakten lichtgewond bij de operatie, aldus Esper nog. Eerder meldde Trump enkel dat een ‘US K-9', een politiehond, gewond raakte.

“Keerpunt”

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan denkt dat de dood van de IS-leider een “keerpunt in onze gezamenlijke strijd tegen het terrorisme” betekent. “Turkije zal de inspanningen tegen het terrorisme blijven steunen, zoals in het verleden ook gebeurde”,aldus de Turkse president nog. Het Turkse ministerie van Defensie had eerder vandaag al verklaard dat voorafgaand aan de Amerikaanse raid informatie werd uitgewisseld tussen Ankara en Washington.

“De dood van Baghdadi is een belangrijk moment in onze strijd tegen het terrorisme. Maar het gevecht tegen Islamitische Staat is nog niet afgelopen”, schrijft de Britse eerste minister Boris Johnson op Twitter. “We zullen met onze alliantiepartners blijven samenwerken om voor eens en altijd een einde te maken aan de moorddadige en barbaarse activiteiten van IS.”

The death of Baghdadi is an important moment in our fight against terror but the battle against the evil of Daesh is not yet over.



We will work with our coalition partners to bring an end to the murderous, barbaric activities of Daesh once and for all. Boris Johnson(@ BorisJohnson) link

“Verwachte aftocht van een terrorist, maar niet van zijn organisatie. Ik feliciteer onze Amerikaanse bondgenoten voor deze operatie. Mijn gedachten gaan vandaag naar alle slachtoffers van de waanzin van Bagdhadi en de criminelen die hem zijn gevolgd”, reageerde de Franse minister van Defensie Florence Parly op Twitter.

Baghdadi : retraite anticipée pour un terroriste, mais pas pour son organisation. Nous poursuivrons le combat sans relâche contre Daech, avec nos partenaires, en nous adaptant aux nouvelles circonstances régionales. 1/2 Florence Parly(@ florence_parly) link

“We kunnen het ons niet veroorloven om afgeleid te raken of ons doelwit uit het oog te verliezen. ISIS blijft een bedreiging voor het Amerikaanse volk en onze bondgenoten, en we moeten blijven voorkomen dat ISIS zich ooit hergroepeert of opnieuw de Verenigde Staten bedreigt", aldus Democratisch presidentskandidaat Joe Biden in een boodschap op Twitter.

Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu onderstreept in zijn reactie dat de strijd moet worden voortgezet. “Ik wil president Trump feliciteren met deze indrukwekkende verwezenlijking, die geleid heeft tot de dood van IS-leider al-Baghdadi. Dit is een belangrijke stap, maar de strijd gaat voort”, verklaarde de Israëlische premier tijdens een bezoek aan een militaire basis.

Volgens Iran betekent al-Baghdadi’s dood “niet het einde van IS en zijn ideologie”. “Het zal geen einde maken aan Daesh en zijn ideologie die gecreëerd werden en floreerden met behulp van regionale petrodollars”, tweette een Iraanse regeringswoordvoerder met een duidelijke verwijzing naar rivaal Saudi-Arabië.

I congratulate our special forces, our intelligence community, and all our brave military professionals on delivering justice to the terrorist Abu Bakr al-Baghdadi. The world is better and safer without him in it. pic.twitter.com/miLSVWBT9l Joe Biden(@ JoeBiden) link