Van ‘vernedering voor Johnson’ tot ‘Boris is de controle kwijt’: Britse pers snoeihard voor premier na nederlaag LH

04 september 2019

11u07 6 De Britse premier Boris Johnson heeft gisteren een gevoelige nederlaag geleden in het Lagerhuis. Het parlement maakte de weg vrij voor een stemming over een voorstel dat moet voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk op 31 oktober zonder deal uit de EU stapt. De Britse media zijn dan ook uiterst kritisch voor Boris Johnson.

Daily Express vat het in chocoladeletters bondig samen tot: “Parlement geeft zich over aan de EU”. Daaronder doet de krant er nog een schepje bovenop: “Op weer een schandelijke dag in onze zogenaamde democratie stemmen opstandige parlementsleden op verraad van Brexit”.

EXPRESS: Parliament surrenders to the EU

The Guardian is niet mals en schrijft dat “de premier een vernederende nederlaag heeft opgelopen.” Ook Financial Times kopt snoeihard: “Johnsons brexitstrategie in puin nadat parlementsleden nederlaag toebrengen”.

FINANCIAL TIMES: Johnson's Brexit strategy in ruins

De tabloid Daily Mail opent met “Chaos regeert nadat 21 Tory rebellen nederlaag afdwingen” en kopt met “Nu beslissen jullie, Britain”. Ook The Sun verwijst al naar de vervroegde verkiezingen die Johnson zou willen uitschrijven. “Over naar jou, Britain”, staat er op de voorpagina te lezen.

MAIL: Now YOU decide, Britain

“Parlementsleden grijpen de macht”, kopt Metro. “Boris krijgt een klap”, schrijft de krant ook nog.

The Daily Mirror schrijft dat Johnson “de controle kwijt is”. Ook The Independent titelt op zijn voorpagina dat Johnson de controle verloren is.