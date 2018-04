Van uitbranders voor te hard werken en te luid typen tot discussies over kleur mapjes: werknemers delen belachelijkste dingen die ze op kantoor al meemaakten KVDS

17 april 2018

15u29 1 Wie op kantoor werkt, zal ze zeker herkennen: schijnbaar onbenullige dingen die aanleiding geven tot de grootste drama’s. Nadat een gebruiker van het populaire forum voor ouders Mumsnet aan andere gebruikers vroeg wat de belachelijkste dingen waren die ze ooit hadden meegemaakt op het werk, stroomden de reacties binnen. Van mensen die onder hun voeten kregen omdat ze te vlijtig waren of te luid typten tot oeverloze discussies over de kleuren van… mapjes.

Het was een anekdote over een uit de hand gelopen onbeantwoorde liefde op kantoor die de aanleiding was voor de discussie. Iemand vertelde hoe een mannelijke collega een crush had op een vrouwelijke collega met wie hij heel goed kon opschieten. De vrouw was echter lesbisch en al jaren samen met haar partner. “Een week geleden kondigde ze aan dat ze zou trouwen en daar was mijn mannelijke collega niet over te spreken. Hij wilde niet meer met haar praten en keurde haar geen blik meer waardig. Iedereen op onze afdeling koos natuurlijk haar kant en daarom wilde hij ook niet meer met ons praten”, klinkt het.

Tactiek

Maar niet lang daarna veranderde de kerel plots van tactiek. “Nu komt hij met ons praten onder de meest belachelijke voorwendsels. Maar alleen als hij in haar zicht kan staan. Vermoedelijk denkt hij dat de aanblik van hem haar zal doen beseffen dat ze de vriendschap met hem mist en dat ze haar huwelijk beter afblaast. Dat is nu al weken aan de gang”, besluit ze.

De respons op het verhaal dat zondag gepost werd, was groot. “In mijn eerste job werkte ik samen met een vrouw die per se haar eigen vaste stoel wilde. De administratie zat apart en elke keer ik naar binnen ging, kwam ik in een ijzige stilte terecht. Ik dacht dat ik misschien iets verkeerds had gedaan, maar toen ik rond vroeg bleek dat de vrouw iedereen verboden had om nog een woord te zeggen omdat iemand haar stoel had afgenomen en niemand het wilde bekennen”, klinkt het.

Vuile koffiemok

En iemand anders vertelt over hoe hij een ruimte moest delen met een collega die het gewoon was om alleen te zitten en haar ongenoegen niet onder stoelen of banken stak. “Op zeker moment gaf ze me een uitbrander omdat ik haar vuile koffiemok niet naar de keuken had gebracht. Ze ging later ook klagen bij de baas omdat ik te luid typte en vroeg of hij kon ingrijpen. Gelukkig was die slimmer dan dat en ze kreeg zelf onder haar voeten.”

Vervelende vergaderingen blijken ook een bron van ergernis. “Ze hebben tijdens een meeting een uur gediscussieerd over het schoonmaken van de microgolfoven”, klinkt het onder meer. En ook: “De managers palaverden aanzienlijke tijd over de kleur van mapjes die de verschillende soorten dossiers moesten krijgen. Toen er eindelijk een beslissing was genomen, bleef een van de collega’s lobbyen om zijn eigen kleuren te mogen kiezen.”

Pesterijen

Ook pesterijen zijn niet vreemd. “Toen ik in een advocatenkantoor werkte en op vrijdagmiddag een complexe zaak op mijn bureau kreeg, trok ik naar het archief om statuten, precedenten en meer op te zoeken. Daar ontdekte ik dat die allemaal waren weggenomen door de manager die mij de volgende maandag over het dossier zou ondervragen. Hij was razend toen ik al zijn vragen toch kon beantwoorden. Maar alleen omdat ik 40 kilometer had gereden naar een andere afdeling van ons kantoor om de info op te zoeken. We hebben feestgevierd toen hij met pensioen ging.”

Wie zijn werk doet zoals het hoort, blijkt ook niet veilig te zijn. “Ik kreeg tijdens een meeting een uitbrander omdat ik te hard werkte. Enkele collega’s die dezelfde functie hebben als ik, hadden geklaagd dat ik hen een slechte naam gaf. Ik kreeg te horen dat ik het rustiger aan moest doen.”

Het laat verscheidene lezers van het forum zeggen blij te zijn dat ze huisvrouw zijn.