Van Starbucks tot General Motors: steeds meer bedrijven houden vestigingen in China gesloten LH

29 januari 2020

17u28

Bron: Belga, CNBC, New York Times, AFP 4 Doordat het coronavirus in China nog altijd niet onder controle is en het aantal besmettingen exponentieel toeneemt , houden steeds meer bedrijven een deel van hun vestigingen in China gesloten. Dat is onder meer het geval voor autobouwer General Motors, meubelketen Ikea, koffiegigant Starbucks en kledingwinkelketen H&M.

Ikea heeft dertig winkels in China, waar zo'n 14.000 mensen tewerkgesteld zijn, en heeft nu besloten om de helft van die winkels tijdelijk te sluiten. "De gezondheid en veiligheid van het personeel en de klanten heeft voorrang", klinkt het bij de Zweedse meubelgigant. De winkel in Wuhan, waar het epicentrum van de virusuitbraak ligt, is al een week gesloten. Naast de sluitingen, heeft Ikea ook alle zakenreizen van en naar China verboden.

Ook Starbucks heeft intussen ongeveer de helft van zijn verkooppunten gesloten, om het personeel te beschermen en de Chinese regering te helpen het coronavirus in te dijken, klinkt het. Starbucks heeft 4.300 vestigingen in het land. China is na de VS de grootste markt voor de koffieketen en het land is ook een belangrijke groeimotor.

H&M heeft voorlopig 74 winkels gesloten, net als drie verkooppunten van het dochtermerk Monki. Medewerkers mogen niet meer naar China afreizen. De groep heeft 520 winkels in China, waarvan 455 van het merk H&M.

Fastfoodgigant McDonald’s zei vandaag dat het “enkele honderden” restaurants in de provincie Hubei heeft gesloten, maar meldde ook dat er ongeveer 3.000 vestigingen open blijven in China. “De situatie blijft wel verontrustend”, zei een vertegenwoordiger van de groep aan persbureau AFP. De fastfoodketen heeft ook een werkgroep opgezet voor de controle en preventie van de epidemie en benadrukt ook dat de impact van de uitbraak van het virus op het bedrijf “redelijk beperkt” zal zijn. China is slechts goed voor 4 tot 5 procent van de totale omzet van McDonald’s.

De Amerikaanse autobouwer General Motors en het Japanse Nissan zullen hun fabrieken in China gesloten houden tot 9 februari. Ook Ford en Toyota sluiten sommige vestigingen een week langer gesloten. De Franse autogroep PSA (Peugeot-Citroën-Opel) heeft 2.000 werknemers in dienst in Wuhan en besloot alvast om 38 expats uit de stad te evacueren. De groep heeft ook crisiscommunicatie opgezet tussen Wuhan en het hoofdkwartier in Parijs “om te impact op de productie” vast te stellen.

Na British Airways heeft ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa alle vluchten naar China geschrapt vanwege het virus. De maatregel geldt voorlopig tot 9 februari en ook voor de vluchten van dochtermaatschappijen Swiss International Air Lines en Austrian Airlines. Ook United Airlines, Air Canada, Air India, Finnair, Cathay Pacific, Korean Air schrappen hun vluchten naar China of perken die in.