Van spugen, middelvinger opsteken tot in slaap vallen: zo gedraagt Gökmen Tanis zich tijdens proces over tramaanslag HR

05 maart 2020

13u49

Bron: ANP 4 Nederland In het Nederlandse Utrecht gaat het strafproces tegen Gökmen Tanis vandaag de derde dag in. De dader opende op 18 maart vorig jaar in Utrecht in een tram het vuur op medepassagiers en omstanders. Vier mensen kwamen om en er vielen meerdere gewonden. De eerste twee dagen van het proces tegen T. verliepen tumultueus, en ook vandaag is er weer animo.

Maandag zette de voorzitter van de rechtbank Gökmen Tanis de zaal uit nadat de Utrechter zijn eigen advocaat had bespuugd. Dinsdag liet hij hem opnieuw verwijderen. Dat gebeurde nadat Tanis luidruchtig en provocerend had gereageerd op de slachtofferverklaring van een van de trampassagiers, die de aanslag ternauwernood had overleefd. Toen de jonge vrouw zich emotioneel tot hem wendde en zei: “Gökmen, je hebt me niet verslagen”, riep hij “Jammer, jammer!”.

Het waren de eerste woorden die Tanis in de rechtszaal sprak. Wel glimlachte hij regelmatig als slachtoffers en nabestaanden vertelden over hun angst en verdriet en stak hij op de eerste dag van de strafzaak zijn middelvinger op naar de voorzitter van de rechtbank. Volgens deskundigen is Tanis verminderd toerekeningsvatbaar.

Ook vandaag is er tumult op het proces, al is het deze keer een slachtoffer dat daar voor zorgt. Volgens het slachtoffer merkt het Openbaar Ministerie hem ten onrechte niet aan als slachtoffer van poging tot moord, maar als slachtoffer van bedreiging. Om die reden stapte de man al naar het gerechtshof in Arnhem voor een klachtenprocedure en vroeg hij de rechtbank het proces aan te houden. Dat verzoek legde de rechtbank maandag naast zich neer. Daarop wraakte de man donderdag de rechtbank.

In slaap gevallen

Verdachte Gökmen T. volgde het gebeuren op een tv-scherm vanuit een aparte kamer. Het kon hem zichtbaar weinig boeien. Zijn hoofd zakte meermalen naar rechts, hij zakte onderuit in zijn stoel en leek af en toe wakker te schrikken, om vervolgens weer in te dommelen.

Advocaten van andere slachtoffers van de tramaanslag zijn woest over de wraking. Juridisch adviseur Karim Aachboun, die het verzoek indiende, werd voor zijn eigen veiligheid door de parketpolitie weggevoerd.

De wrakingskamer besliste omstreeks 14 uur het verzoek af te keuren, waardoor het proces met dezelfde rechters kan doorgaan. Wordt vervolgd...