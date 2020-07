Van Spanje en Duitsland tot Italië: op deze plaatsen zijn maatregelen weer verstrengd na nieuwe corona-uitbraken KVDS

05 juli 2020

12u09

Bron: AFP 51 De overheden van een hele reeks landen hebben opnieuw inperkingsmaatregelen ingevoerd na nieuwe uitbraken van het coronavirus. Een overzicht.

Spanje: de Catalaanse stad Lerida en haar omgeving werden zaterdagmiddag weer in lockdown geplaatst. Aan de basis lagen acht nieuwe uitbraken, vooral bij seizoenarbeiders die in de fruitpluk werken en in onhygiënische omstandigheden moeten leven. Zo’n 200.000 inwoners zullen de maatregel voelen. Ze mogen de regio niet in of uit en samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden. Het Belgisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje intussen op oranje gezet, wat betekent dat er voorwaarden kunnen zijn voor reizen in het land.

Portugal: in de regio van Lissabon zijn de coronamaatregelen ook verscherpt. Sinds 1 juli is opnieuw een lockdown van kracht voor 700.000 inwoners in een twintigtal wijken. Die zal zeker twee weken duren.





Duitsland: op 23 juni werd een quarantaine afgekondigd in twee naburige districten: Gütersloh en Warendorf, goed voor samen 600.000 inwoners. Aanleiding was een uitbraak van corona bij een vestiging van vleesverwerker Tönnies, waar 1.500 werknemers besmet raakten. In Gütersloh werd de quarantaine intussen verlengd tot 7 juli.

Italië: voor de zesde dag op rij is het aantal Covid-19-gevallen gestegen in Italië en dat is volgens de gouverneur van de regio Veneto het gevolg van “onverantwoord gedrag”. In Mondragone bij Napels werden 700 mensen van enkele appartementsblokken op 22 juni opnieuw in quarantaine geplaatst nadat er coronabesmettingen waren vastgesteld. Dat leidde tot oplopende spanningen.

Oekraïne: daar werd op 19 juni een nieuwe lockdown afgekondigd.

Verenigd Koninkrijk: terwijl overal de coronamaatregelen versoepeld worden en zaterdag ook de restaurants en cafés de deuren weer mochten openen in Engeland, ging de stad Leicester eerder deze week opnieuw in lockdown na een opstoot van het aantal besmettingen. Die zal zeker twee weken duren. De 300.000 inwoners kunnen onder meer niet meer naar niet-noodzakelijke winkels.

China: Wuhan, de plaats waar het allemaal begon, kwam begin april uit lockdown. Maar nieuwe gevallen deden de burgemeester besluiten om 70 wijken weer in afzondering te zetten.

India: de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu ging op 19 juni weer in lockdown tot het einde van de maand. 15 miljoen mensen moeten opnieuw binnenblijven.

Azerbeidzjan: op 22 juni werd de lockdown opnieuw ingesteld. Die duurt nog zeker tot 1 augustus.

Verenigde Staten: verscheidene staten hebben de coronamaatregelen opnieuw strenger gemaakt na een toename van het aantal besmettingen. In Californië en Florida zijn de bars en de stranden gesloten, in Texas alleen de bars.

Argentinië: hoofdstad Buenos Aires ging op 1 juli opnieuw in lockdown en zal dat nog zeker tot 17 juli blijven. De op één na grootste stad Cordoba heeft de regels ook opnieuw verstrengd, nadat ze eerder versoepeld waren.

Panama: in de hoofdstad en een naburige provincie werd op 8 juni een nieuwe lockdown van kracht.

Frans-Guyana: in het Frans overzees departement zijn er sinds 10 juni binnenlandse beperkingen op reizen. 16 van de 22 gemeenschappen die te maken kregen met het virus gingen tussen 13 en 15 juni helemaal in lockdown daarna was een avondklok van kracht. Op 25 juni volgde de sluiting van bars en restaurants, de sluiting van een twintigtal nieuwe wijken en een verstrenging van de avondklok.

Westelijke Jordaanoever: op vrijdag 3 juli werd een nieuwe quarantaine van vijf dagen afgekondigd. Vorige week gaven de autoriteiten ook al de opdracht tot een tijdelijke sluiting van de steden Nablus, Hebron en Bethlehem.

Australië: duizenden inwoners van verschillende appartementsgebouwen in Melbourne zijn sinds zaterdag weer in quarantaine. Ze moeten zeker vijf dagen binnenblijven.

