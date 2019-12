Van seksueel misbruik betichte kardinaal betaalde geld aan geestelijke leiders die zijn zaak onderzochten kv

27 december 2019

16u34

Bron: Belga 0 De Amerikaanse ex-kardinaal Theodore McCarrick, die in februari is uitgetreden omdat hij in de jaren zeventig een jongen seksueel zou hebben aangerand, heeft in twintig jaar tijd 600.000 dollar gestort aan geestelijke leiders, onder wie twee pausen. Dat bericht de Washington Post vandaag.

De vroegere emeritus aartsbisschop van Washington, de eerste kardinaal die is uitgetreden vanwege een pedofilieschandaal in de Katholieke Kerk, was lange tijd zeer invloedrijk om Amerikaanse fondsen op te halen voor de Heilige Stoel. De Washington Post, die vroegere religieuze leiders sprak en archieven met financiële transacties doorpluisde, schrijft dat McCarrick sinds 2001 meer dan 600.000 dollar stortte aan geestelijken, medewerkers van het Vaticaan, en adviseurs van paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI.

Verschillende bestemmelingen van het geld - in totaal meer dan honderd - waren rechtstreeks verantwoordelijk voor het onderzoek naar de beschuldigingen van seksuele agressie tegen McCarrick, aldus de Washington Post. In Washington had McCarrick, die vandaag 89 jaar is, een speciaal fonds waarmee hij geld ophaalde en zonder enige controle herverdeelde. Paus Johannes Paulus II zou 90.000 dollar gekregen hebben, Benedictus XVI 291.000 dollar.



De woordvoerders van de vroegere pausen, noch het Vaticaan gaven commentaar op de informatie. De sommen geld konden uiteindelijk nog doorgestort worden naar goede werken, schrijft de Washington Post. "Deze cadeaus hebben nooit invloed gehad op de beslissingen van de kardinaal als lid van de Heilige Stoel", zei een woordvoerder van kardinaal Leonardo Sandri, die in de jaren 2000 6.500 dollar kreeg van McCarrick.

In augustus 2018 liet de Italiaanse aartsbisschop Carlo Maria Vigano een bommetje ontploffen door paus Franciscus ervan te beschuldigen dat hij lang had gezwegen over het seksueel misbruik van McCarrick. Die was een paar weken daarvoor afgezet na concrete beschuldigingen van seksueel geweld. Paus Franciscus kondigde nadien een diepgaand onderzoek af in de archieven van het Vaticaan.