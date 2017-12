Van seksueel misbruik beschuldigde Amerikaanse politicus beneemt zich van het leven jv

Bron: The Guardian 2 AP Dan Johnson, een Republikeinse politicus uit Kentucky, heeft zich op 57-jarige leeftijd van het leven benomen. Hij was ook predikant en werd ervan beschuldigd vijf jaar geleden een 17-jarig meisje seksueel te hebben misbruikt in zijn parochie. Hij schreef een afscheidspost op Facebook.

Johnson werd gisteren dood aangetroffen in een wagen op een brug in Mount Washington. Twee dagen eerder werd hij geconfronteerd met een verslag van het Kentucky Center for Investigative Reporting dat hem beschuldigde van seksueel misbruik. Hij zou zich op een oudejaarsfeestje in 2012 vergrepen hebben aan een vriendin van zijn tienerdochter en lid van Johnsons parochie. Aanvankelijk had de politie geen klacht ingediend, maar het onderzoek werd deze week heropend. Nadat het slachtoffer, de nu 21-jarige Maranda Richmond, het voorval tot in de details had beschreven.

Rond 17 uur gisteren schreef Dan Johnson een afscheidsbrief op Facebook, waarin hij de beschuldigingen ontkende. "De aantijgingen zijn vals, God en God alleen kent de waarheid, het is niet zoals ze het allemaal doen uitschijnen", schreef Johnson. "Amerika zal dit soort van rechter-en-jury vals nieuws niet overleven. Sta op, conservatieven. Ik hou van God en ik hou van mijn vrouw, de beste van de wereld, mijn eeuwige liefde."

Johnson stond onder zware druk van zowel de Democraten als van zijn eigen partij om op te stappen, na een artikel waarin hij werd afgeschilderd als de "predikant die politicus werd" met een imago opgebouwd op basis van "een web van leugens en bedrog".

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.