Van Schild & Vrienden tot Chemnitz: in Europa weten we niet hoe we moeten omgaan met extreemrechts Mark van Assen

19 september 2018

15u25

Bron: AD 0 Jonge mannen met geweren, een klopjacht op buitenlanders - je zou om minder in paniek raken. In Europa weten we niet hoe we moeten omgaan met extreemrechts.

Eén reportage maar, en heel België stond op zijn kop. Het waren namelijk zulke frisse jonge mannen en vrouwen, ze hadden zulke brave ideeën en ze deden zulk verantwoordelijk werk. Kijk maar eens naar hun website. Schild & Vrienden heten ze. Ze rapen met honderden vrijwilligers zwerfvuil in heel Vlaanderen ('Hou Vlaanderen proper'), ze spelen Zwarte Piet in tal van Vlaamse steden en gemeenten ('Steun Zwarte Piet') en maken de Vlaamse jeugd opnieuw weerbaar ('Steun de ruggengraat'). En als ze dat allemaal niet aan het doen waren, verzorgden ze de beveiliging bij toespraken van Theo Francken, de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Hij hoort bij de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), de grootste partij van Vlaanderen. Want ook dat rekent Schild & Vrienden tot zijn taken: het bewaken van het vrije woord.



Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN