Van “Poetin vindt me leuk” tot “Ik weet niet wie Poetin is”: de haat-liefdeverhouding tussen Trump en zijn Russische ambtgenoot Annick Wellens

30 november 2018

12u36 0 Gisteren annuleerde Trump zijn ontmoeting met Russische collega Vladimir Poetin op de G20-top. Een teken dat de relatie tussen de twee grootmachten weer op een laag pitje staat. Al was dat ooit anders. Sinds de aanstelling van Trump als Amerikaans president (en ver daarvoor) hebben de twee een haat-liefdeverhouding.

Enkele zaken waarover Trump uiteenlopend tot zelfs tegenstrijdig communiceerde, zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, zijn zakenrelaties met Rusland en zijn persoonlijke band met Poetin. Zo hoopte Trump vijf jaar geleden nog dat Poetin zijn nieuwe beste vriend zou worden. Wie had toen durven denken dat Donald Trump ooit een ontmoeting met de Russische president zou weigeren?

Do you think Putin will be going to The Miss Universe Pageant in November in Moscow - if so, will he become my new best friend? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Terwijl vastgoedontwikkelaar Trump in 2013 nog opschepte over zijn goede relatie met de Russische president, beweerde hij in volle verkiezingsstrijd (2016) dat hij Poetin helemaal niet kende: “Ik weet niet wie Poetin is. Hij zei iets aardigs over mij. Hij zei dat ik een genie was. Ik bedankte hem daarvoor in een krant. Maar ik ontmoette Poetin nooit.” En zo volgden er nog enkele quotes tijdens zijn strijd om het presidentschap met Hillary Clinton. Alsof hij dacht dat zijn, ooit zo sterke, relatie met de Russische president hem zou benadelen.

I don't know Putin, have no deals in Russia, and the haters are going crazy - yet Obama can make a deal with Iran, #1 in terror, no problem! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Even later was het weer koek en ei tussen de twee – vers verkozen- presidenten. In maart 2018 werd Poetin immers herverkozen als Russisch president. “Ik heb hem gebeld om hem te feliciteren”, aldus Trump op Twitter. “Goed kunnen opschieten met Rusland is een goede zaak, geen slechte.” Enkele maanden geleden (in juli) deelde hij op Twitter nogmaals een berichtje waarin hij bevestigt hoe goed de twee het met elkaar kunnen vinden: “We kunnen goed met elkaar opschieten, wat goed is, behalve de corrupte media!”.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Helaas kwam er alweer een einde aan hun romance. Zo hekelde Poetin via zijn woordvoerder de “onvoorspelbaarheid van Amerika”. “Deze onvoorspelbaarheid van het grootste land, van de machtigste economie, is in de hele wereld een grote zorg geworden.”



Ook Trump wil geen lovend woordje meer kwijt over zijn Russische ambtsgenoot. “Gebaseerd op het feit dat de schepen en zeelieden niet uit Rusland naar Oekraïne zijn teruggekeerd, heb ik beslist dat het voor alle partijen beter is om mijn geplande vergadering met president Vladimir Poetin in Argentinië te annuleren”, klinkt het op Twitter. Een mes in de rug voor Poetin, want slechts enkele uren ervoor tweette Trump vrolijk hoe zeer hij uitkeek naar zijn “betekenisvolle” ontmoeting met Poetin.

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Presidentsverkiezingen

Van trouwe verdediger van de Russische onschuld naar beschuldigingen zonder enig bewijs om Poetin vervolgens weer blindelings te vertrouwen: Trump schommelde van het ene idee naar het andere wat betreft de al dan niet bewezen bemoeienis van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016.

In juni 2016, nadat de eerste beschuldigingen jegens Rusland circuleerden, vond Trump de verdachtmakingen ronduit lachwekkend: “Want Poetin vindt me leuk”. Nog geen half jaar later zegt diezelfde president tijdens een persconferentie dat hij gelooft dat Rusland wél informatie van de Democraten lekte.

The new joke in town is that Russia leaked the disastrous DNC e-mails, which should never have been written (stupid), because Putin likes me Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Nog eens een halfjaar later deelt Trump op Twitter het berichtje dat hij Poetin tot tweemaal toe confronteerde met de Russische bemoeienis. “Hij ontkent hartstochtelijk”, aldus Trump. En terwijl hij op 16 juli 2018 tijdens een persconferentie zegt “geen reden te zien waarom Rusland zich bemoeid zou hebben”, beweert hij één dag later dat hij het woordje ‘niet’ vergat uit te spreken: “Ik zie geen reden waarom Rusland zich niet bemoeid zou hebben”. Van stemmingswisselingen gesproken.

“Trump recognized Russian Meddling MANY TIMES.” Thank you to @foxandfriends and @FoxNews for actually showing the clips. The Fake News wants no part of that narrative! Too bad they don’t want to focus on all of the ECONOMIC and JOBS records being set. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Vladimir Poetin houdt zich jammer genoeg niet bezig met sociale media zoals Twitter. Hoe hij zijn relatie met Trump ziet, houdt hij gewoon voor zichzelf. Wij hebben er maar het raden naar.