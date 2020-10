Van perfect coronavoorbeeld tot slechtste leerling in Europa: waar is het fout gelopen in Tsjechië? SVM

12 oktober 2020

14u02

Bron: The Guardian 0 De Belgische situatie is genoegzaam bekend. Biostatisticus Geert Molenberghs waarschuwt dat we in de laatste fase voor een lockdown zitten. Viroloog Marc Van Ranst ziet het draagvlak voor zo’n absoluut noodremscenario groeien. In Europa doet voorlopig enkel Tsjechië het nóg slechter qua aantal coronabesmettingen. Nochtans gold dat land net als perfect voorbeeld tijdens de eerste golf. Hoe is het daar zo fout kunnen lopen?

Vorige vrijdag werden in Tsjechië 8.618 nieuwe gevallen vastgesteld, een stijging van meer dan 3.000 met de dag ervoor. Daarmee realiseerde het land een incidentiecijfer van 451,2 op 100.000 inwoners. Ter vergelijking: op onze voorlopige piekdag -woensdag 7 oktober- liep het aantal besmettingen op tot 6.505. Qua absolute inwonersaantallen lopen beide landen niet zo fel uit elkaar.

Een week geleden werd opnieuw de nationale noodtoestand in Tsjechië van kracht. Op die manier kan de overheid snel een tweede lockdown opleggen, iets waar steeds meer stemmen toe oproepen.

Afstandsonderwijs

Vorige maand schopte een epidemioloog het tot minister van Volksgezondheid. Roman Prymula wees er bij zijn aantreden op dat zonder bijkomende maatregelen de aantallen zouden kunnen oplopen tot 6.000 à 8.000 per dag. “Met zulke cijfers kan ons zorgsysteem het niet meer aan”, klonk het. Zijn woorden werden dus snel ingehaald door de actualiteit.

Deed Tsjechië dan helemaal niets? Toch wel. Cafés moeten om 20 uur sluiten en restaurantuitbaters mogen per tafel maximum vier klanten ontvangen. Fitnesszaken, zwembaden en dierentuinen doen de deuren dicht. Evenementen met meer dan tien personen indoor en twintig personen outdoor zijn verboden.

Opvallend ook: alle universiteitsstudenten schakelen vandaag over op afstandsonderwijs. In de basisscholen mag enkel de helft van de oudere leerlingen nog fysiek naar school komen. In ons land verzet minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) hemel en aarde om scholen in code geel te houden.

Snelle mondmaskerplicht

Prymula had de handen vol om sceptici te overtuigen van de noodzaak van strengere maatregelen. Toen het land nog in rustiger vaarwater zat, kwam er bijvoorbeeld tegenstand van vooraanstaande dokters. Zo groeide ook de verdeeldheid onder de bevolking. Dat Prymula ervoor pleit om alle coronadoden te cremeren in plaats van te begraven zorgt alleen maar voor meer tweespalt.

Ironisch genoeg speelt ook de succesvolle aanpak tijdens de eerste golf allicht een rol. Tsjechië was een van de eerste landen in Europa die de grenzen sloot en een strenge lockdown oplegde. De algemene mondmaskerplicht, die al in maart gold, zorgde ervoor dat de besmettingscijfers binnen de perken bleven.

Er ontstond een sfeertje dat ‘ons niets kon overkomen’. Eind juni hief premier Andrej Babiš bijna alle beperkingen op, maskers verdwenen maandenlang uit het straatbeeld. In augustus begon de curve van het aantal besmettingen echter weer langzaam te stijgen. De versnelling die zich in de voorbije weken voordeed, doet echter alle alarmbellen afgaan.

“Virus gedraagt zich anders”

Babiš probeert intussen een oorzaak voor de slechte cijfers te vinden. “Het virus gedraagt zich anders dan in het begin van het jaar”, klinkt het. “De mening van het volk rond mondmaskers is ook danig veranderd. Zeven procent van de Tsjechen weigert nog een exemplaar te dragen.”

Prymula zat dit weekend samen met een team van experten om eventueel bijkomende maatregelen op te leggen. De nationale veiligheidsraad komt vandaag samen, een tweede lockdown hoort naar verluidt wel degelijk tot de mogelijkheden. “Het aantal besmettingen swingt de pan uit. Maar wat me het meest angst aanjaagt, zijn die stijgende cijfers in de ziekenhuizen”, besluit Prymula.

